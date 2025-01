Reisemesse CMT in Stuttgart Sonnenstunden und Sinkflüge in vollen Messehallen

Urlaub vor der Haustür oder Aufbruch in die große weite Welt? Auf der Stuttgarter CMT, der weltgrößten Publikums-Reisemesse, haben Experten in Sachen Freizeit-Marketing Argumente für beides geliefert. Ein Blick in die Messehallen.