Haftbefehls Ehefrau Nina Anhan schwenkt auf Instagram kurz auf die operierte Nase des Rappers. Wie die OP wohl verlaufen ist.
26.01.2026 - 11:15 Uhr
Einer der großen der vielen Schockmomente in der Netflix-Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“ kommt gleich am Anfang. Der Rapper, der bürgerlich Aykut Anhan heißt, ist im Abstand von einem Jahr auf dem Sessel zu sehen. Die älteren Aufnahmen zeigen den schlaksigen Hünen, wie man ihn kennt. Die neueren einen aufgedunsenen Mann, dessen Nase komplett eingefallen ist.