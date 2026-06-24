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Rasensprenger statt Unterricht „Wir nutzen, was wir haben“: So trotzt die Hemminger Grundschule der Hitze

Rasensprenger statt Unterricht: „Wir nutzen, was wir haben“: So trotzt die Hemminger Grundschule der Hitze
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So macht Hitze Spaß: Auf dem Pausenhof der Grundschule Hemmingen gibt es für die Kinder unter anderem einen erfrischenden Rasensprenger. Foto: Grundschule Hemmingen

Die Hitze hat das Land im Griff. Die Temperaturen machen auch Lehrkräften und Kindern zu schaffen. Die Hemminger Grundschule gibt alles, um die Mädchen und Jungen bei Laune zu halten.

Leonberg: Stefanie Köhler (koe)

Die anhaltende Hitze macht nicht bloß träge, sondern kann auch Spaß bereiten. Das zeigt dieser Tage ein Blick auf den Pausenhof der Grundschule in Hemmingen: Statt den Vormittag über nonstop zu schwitzen, kühlen sich die Mädchen und Jungen fröhlich lachend auch mal unter der Sprinkleranlage ab. Die hat voriges Jahr der damalige Hausmeister gebaut, „dann war das Wetter aber nicht so schön“, erinnert sich die Schulleiterin Konstanze Aßmann. Bei den momentanen Temperaturen weit über 30 Grad kommt die Anlage, die Wasser wie Nebel versprüht, nun aber wie gerufen. Ebenso tut das der Rasensprenger. Der mache „richtig nass“.

 

Damit ihn nicht alle Lehrkräfte mit ihren Klassen gleichzeitig nutzen, gibt es eine Liste, in die sie sich eintragen. Ob sie Badesachen anziehen oder ihre T-Shirts anbehalten, entscheiden die Kinder. Überdies dürfen sie Wasserspielzeuge wie Wasserbomben und Spritzpistolen in die Schule mitbringen. Aus mit Wasser gefüllten Mülltonnen holen sie erforderlichen Nachschub. Der selbstkonstruierte Sprinkler am Eingang der Schule kommt bei allen gut an. Die Leiterin lacht. Auch die Lehrerinnen und Lehrer stünden gern drunter. „Klar, es ist zu heiß“, sagt Konstanze Aßmann. „Aber der Schulalltag ist machbar.“ Zumal die Grundschule keine Ganztagsschule ist. Für die Nachmittagsbetreuung gibt es den Hort.

Eltern steuern Ventilatoren bei – und spendieren Eiscreme

Gleichwohl, ganz ohne Mathe und Deutsch geht es auch an heißen Tagen nicht. Frühmorgens wird die Schule durchgelüftet. Ab 8, halb 9 gehen dann die Rollläden runter - und die Ventilatoren sowie Lüftungen an. „Wir nutzen, was wir haben“, sagt Konstanze Aßmann. Manche Eltern würden Ventilatoren beisteuern - und Eiscreme spendieren. Eine Klimaanlage hat die Schule nicht. Dafür Räume im Keller und Richtung Norden, die für den Unterricht zur Verfügung gestellt werden. „Da ist es bedeutend kühler“, sagt die Schulleiterin. Fächerwedeln ist im Unterricht ebenfalls erlaubt.

Wie viele andere Schulen hat auch die Hemminger einen Wasserspender. Dort können die Kinder ihre Flaschen mit Wasser auffüllen, so oft sie wollen. Auch mit Hausaufgaben verfahren dieser Tage zahlreiche Schulen ähnlich. „Wir sind damit zurückhaltend“, sagt Konstanze Aßmann. Die sechste Stunde fällt nach Möglichkeit aus. Kinder, die nicht früher heimgehen, werden betreut. Sie spielen, malen, lesen oder erledigen Hausaufgaben. Die Bläserklasse findet aber statt. Anders als Schüler bekämen Lehrkräfte nicht hitzefrei.

Die Kinder lassen sich von der Hitze die Laune nicht verderben

Konstanze Aßmann stellt fest, dass die meisten Kinder trotz der Hitze motiviert sind. Natürlich könnten sich viele schlechter konzentrieren und seien müde, weil sie am Abend später ins Bett gehen als sonst und nicht so gut schlafen. „Aber grundsätzlich sind die Kids gut drauf“, berichtet die Schulleiterin. Für die Viertklässlerinnen und Viertklässler heißt es demnächst: Abschied feiern. Denn nach den Sommerferien besuchen sie eine weiterführende Schule.

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Deutschland steuert auf eine außergewöhnlich heiße Wetterphase zu. Bis zum Wochenende werden verbreitet Temperaturen von deutlich über 35 Grad erwartet, regional sind sogar bis zu 41 Grad möglich.

Laut Aßmann bleiben die Regelungen an ihrer Schule vorerst bis einschließlich Freitag bestehen - wie auch die heftige Hitze, so man den Wetterprognosen glauben darf. Als Schulleiterin sei es schwierig, alles richtig abzusehen und so zu organisieren, dass es für alle gut sei. Doch sie, Aßmann, wisse, wofür sie es tut. „Ich denke, die Kinder genießen auch diese Momente.“ Jedenfalls seien das „Hallo“ und die Freude die letzten Tage „richtig schön“ gewesen. Andernorts werden in Schulen und Kitas Eiswürfel gelutscht, die Sonnencreme wandert in den Kühlschrank.

Kühle Orte in den Landkreisen auf einen Blick

Der Kreis Ludwigsburg hat am 18. Juni die Hitzewarnstufe 1 ausgerufen - und sie inzwischen bis einschließlich 29. Juni verlängert. Um auf längere Hitzeperioden vorbereitet zu sein, hat der Kreis seit 2024 einen Hitzeaktionsplan. Er enthält konkrete Handlungsempfehlungen und Informationsmaterialien für verschiedene Einrichtungen sowie die Bevölkerung. Ziel sei es, gerade besonders gefährdete Menschen wie Ältere, Pflegebedürftige, chronisch Kranke und Kinder vor gesundheitlichen Folgen extremer Hitze zu schützen.

Wer an heißen Tagen Abkühlung sucht, findet auf einer Cool-Map kreisweit geeignete Orte. Die interaktive Karte wird als Mitmachprojekt kontinuierlich erweitert - auch Bürgerinnen und Bürger können kühle Orte ergänzen. Auf seiner Internetseite stellt der Landkreis sämtliche Informationen bereit. Analog ist der Kreis Böblingen mit einem Hitzeaktionsplan gerüstet.

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