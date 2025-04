Das Amtsgericht Stuttgart hat nach dem tödlichen Raserunfall in Ludwigsburg einen Haftbefehl für den Fahrer der zweiten Mercedes S-Klasse vollstreckt.

Frederik Herrmann 11.04.2025 - 15:25 Uhr

Der Tatverdacht gegen den mutmaßlichen Fahrer der zweiten Mercedes S-Klasse, die an einem illegalen Autorennen in Ludwigsburg beteiligt gewesen sein soll, hat sich erhärtet. Laut Mitteilung der Polizei Ludwigsburg wurde ein 34-jähriger Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit am Freitagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart festgenommen. Er soll sich an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge beteiligt und anschließend Fahrerflucht begangen haben. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, setzte ihn in Vollzug und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.