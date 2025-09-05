Nach mehr als 40 Jahren haben die Ratzers ihren Plattenladen in die Hände der langjährigen Kunden und Freunde Arnulf Woock und Stéphane Clerc übergeben. Samstag ist Eröffnung.
05.09.2025 - 05:03 Uhr
Arnulf Woock und Stéphane Clerc sind Menschen, denen man nicht beim Umzug helfen möchte. Beide sind musikverrückt und vinylbesessen, in ihren Wohnungen tummeln sich abertausende Schallplatten. Nur so viel: Sie rechnen das Gesamtgewicht nicht in Kilo, sondern in Tonnen. Ausgerechnet diese beiden übernehmen jetzt Stuttgarts traditionsreiche Vinyl-Enklave Ratzer Records am Marienplatz.