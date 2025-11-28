 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Lobbyverband droht mit Klage gegen neues Nichtraucherschutzgesetz

Rauchverbot in Baden-Württemberg Lobbyverband droht mit Klage gegen neues Nichtraucherschutzgesetz

Rauchverbot in Baden-Württemberg: Lobbyverband droht mit Klage gegen neues Nichtraucherschutzgesetz
1
Ein Rauchverbot im Zelt ist im neuen Gesetz nicht vorgesehen. Das soll dem Betreiber selbst überlassen bleiben – per Hausrecht. Foto: imago stock&people

Die Landesregierung will das Nichtraucherschutzgesetz überarbeiten. Eine Lobbygruppe kündigt Widerstand an, sollte der Entwurf so beschlossen werden.

Digital Desk: Michael Bosch (mbo)

Der Lobbyverband Pro Rauchfrei will gegen das neue Nichtraucherschutzgesetz in Baden-Württemberg klagen, sollte der Entwurf in seiner jetzigen Form verabschiedet werden. Zunächst muss sich aber der Landtag damit befassen, Änderungen sind noch möglich.

 

Der Verein aus Regensburg, den auch einen Landesverband in Baden-Württemberg vertritt, begründet das mit Ausnahmen im Gesetz. Dass Festzelte vom Rauchverbot ausgenommen sein sollen, Gaststätten aber nicht, stelle einen Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot dar, teilt der Verein mit.

Vor allem Kinder und vulnerable Gruppen sollen besser geschützt werden

Durch das Gesetz sollen erklärtermaßen vor allem Kinder und „vulnerable Gruppen“ – namentlich kranke und ältere Menschen – besser vor Passivrauch geschützt werden. Die Vorlage konterkariere dies aber teilweise, befindet der Lobbyverband. Die Gruppen seien „nun bei Traditionsveranstaltungen vom gesellschaftlichen Miteinander komplett ausgeschlossen“, heißt es.

„Offenkundig denkt man bei der Landesregierung, dass der schädliche Rauch im Zelt ein anderer ist als der in Gastronomiebetrieben“, sagt der Vorsitzende von Pro Rauchfrei Stephan Weinberger. Er sei selbst öfter in Gastrobetrieben im Südwesten zu Gast, die „gesetzliche Ungleichbehandlung werde ich persönlich einer gerichtlichen Kontrolle vor dem Landesverfassungsgericht unterziehen“, kündigt Weinberger an.

Festzeltbetreiber wie auf dem Canstatter Volksfest waren in der Vergangenheit Sturm gelaufen gegen Bemühungen, die Glimmstängel aus den Zelten zu verbannen. Auch der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Baden-Württemberg hatte sich dafür ausgesprochen, das Rauchen im Festzelt weiterhin zu erlauben. Der Verband argumentierte mit der „unternehmerischen Entscheidungsfreiheit der Wirtinnen und Wirte“. Dementsprechend zufrieden dürfte diese Seite mit den Vorschlägen der Landesregierung sein.

Lobbygruppe: Weitere Ausnahmen enttäuschend

Auch die weiteren Ausnahmen für die Gastronomie sind aus Sicht der Lobbygruppe enttäuschend. „Dass Minderjährige bisher zu Raucherräumen Zutritt hatten, ist blamabel und hätte schon längst korrigiert werden müssen.“ Der Gesetzesentwurf sieht weiterhin große Spielräume für Raucher in der Gastro vor. Es wird an die Eigenverantwortung von Eltern appelliert und auf das Hausrecht von Gastronomen verwiesen. Das Bürgerforum, das an dem Gesetz mitgewirkte, hatte im übrigen empfohlen, auch Bier-, Wein- und Festzelte in den Anwendungsbereich des Gesetzes einzubeziehen.

Unsere Empfehlung für Sie

Nichtraucherschutz: Mehr Konsequenz wünschenswert

Nichtraucherschutz Mehr Konsequenz wünschenswert

Inhaltlich bleibt das Gesetz zum Nichtraucherschutz halb gar, kommentiert Christian Gottschalk. Die Einbeziehung der Bürger hat funktioniert.

Nicht mehr geraucht werden darf laut dem Gesetzesentwurf auf Kinderspielplätzen, an Straßenbahn- und Bushaltestellen, in Freibädern, Zoos oder Freizeitparks. Außerdem soll es keine Raucherzonen auf Schulhöfen und keine Raucherzimmer in Behörden mehr geben.

Mit dem neuen Gesetz will die Landesregierung das Rauchverbot auf weitere Orte ausdehnen, an denen häufig Kindern und Jugendliche unterwegs sind. So soll künftig auf Kinderspielplätzen, an Straßenbahn- und Bushaltestellen, in Freibädern, Zoos oder Freizeitparks nicht mehr geraucht werden dürfen. Außerdem soll es keine Raucherzonen auf Schulhöfen und keine Raucherzimmer in Behörden mehr geben. Zudem sollen auch E-Zigaretten, Vapes und Shishas künftig unter die Regeln fallen

Weitere Themen

Rastatt: Bewaffneter im Zug? Großeinsatz der Polizei

Rastatt Bewaffneter im Zug? Großeinsatz der Polizei

Ein Fahrgast meldet einen Mann mit Pistole – doch trotz Großaufgebot bleibt der mutmaßliche Verdächtige verschwunden. Wie geht es nun weiter?
Rauchverbot in Baden-Württemberg: Lobbyverband droht mit Klage gegen neues Nichtraucherschutzgesetz

Rauchverbot in Baden-Württemberg Lobbyverband droht mit Klage gegen neues Nichtraucherschutzgesetz

Die Landesregierung will das Nichtraucherschutzgesetz überarbeiten. Eine Lobbygruppe kündigt Widerstand an, sollte der Entwurf so beschlossen werden.
Von Michael Bosch
Im Kreis Ravensburg: Paketbote soll zahlreiche Handys gestohlen haben

Im Kreis Ravensburg Paketbote soll zahlreiche Handys gestohlen haben

Im Zustellgebiet verschwinden reihenweise teure Smartphones. Dann ermittelt die Lieferfirma auf eigene Faust - offenbar mit Erfolg. Nun kommt die Polizei ins Spiel.
Debatte um SWR-Format: Am AfD-Kandidaten Frohnmaier scheiden sich die Geister

Debatte um SWR-Format Am AfD-Kandidaten Frohnmaier scheiden sich die Geister

Der Landtagsrundfunkrat in Baden-Württemberg diskutiert Formate des SWR zur Landtagswahl. Dabei hat der Sender seine Entscheidung längst getroffen.
Von Annika Grah
Stapelstein gegen Kreativstein: Unternehmen aus Baden-Württemberg liefern sich „Krieg der Steine“

Stapelstein gegen Kreativstein Unternehmen aus Baden-Württemberg liefern sich „Krieg der Steine“

Ein Großvater aus Dettingen entwickelt ein Spielzeug als Alternative zum „Stapelstein“. Der ursprüngliche Erfinder spricht von einer bösartigen Kopie.
Von Eberhard Wein
Vermisstensuche im Enzkreis: 16-Jährige seit Wochen verschwunden – Polizei sucht mit Foto

Vermisstensuche im Enzkreis 16-Jährige seit Wochen verschwunden – Polizei sucht mit Foto

Seit Wochen wird eine 16-Jährige aus Niefern-Öschelbronn vermisst. Die Polizei hat ein Foto veröffentlicht und bittet um Zeugenhinweise. Das Bild befindet sich in unserer Fotostrecke.
Von Matthias Kapaun
Fünf Tote in Reutlingen: Mutmaßlicher Todesschütze besaß 15 Waffen – letzte Prüfung im vergangenen Jahr

Fünf Tote in Reutlingen Mutmaßlicher Todesschütze besaß 15 Waffen – letzte Prüfung im vergangenen Jahr

Der Tatverdächtige, der in Reutlingen, Pfullingen und St. Johann mehrere Familienmitglieder erschossen haben soll, besaß eine ganze Reihe an Schusswaffen.
Von Michael Bosch
CDU-Spitzenkandidat: Hagel findet in Athen den Agenda-Moment

CDU-Spitzenkandidat Hagel findet in Athen den Agenda-Moment

Der CDU-Hoffnungsträger hat sich angeschaut, wie Griechenland aus der Krise fand. Die gute Nachricht lautet: Die Wende zum Guten ist möglich. Nur muss man etwas dafür tun.
Von Reiner Ruf
Landesvater als Dialektbotschafter: Kretschmann mit Äffle und Pferdle im Auto

Landesvater als Dialektbotschafter Kretschmann mit Äffle und Pferdle im Auto

Aus dem Fernsehen sind Äffle und Pferdle, die schwäbelnden Kultfiguren, längst verschwunden. Jetzt tauchen sie beim Ministerpräsidenten auf dem Rücksitz wieder auf.
Von Eberhard Wein
Kinderfreundliche Weihnachtsmärkte: 6 Weihnachtsmärkte mit coolem Kinderprogramm

Kinderfreundliche Weihnachtsmärkte 6 Weihnachtsmärkte mit coolem Kinderprogramm

Die Weihnachtsmarktsaison beginnt und schon fangen Kinderaugen an zu leuchten. Welche Märkte ein besonders schönes Angebot für Kinder bereit halten, stellen wir hier vor.
Von Dominika Bulwicka-Walz
Weitere Artikel zu Rauchverbot Rauchen Nichtraucherschutz Gesetz Landesregierung Gastronomie Klage Exklusiv
 
 