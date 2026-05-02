Raumfahrt Natürlich ist „Astro-Alex“ mondsüchtig
Vom Vulkanologen zum Raumfahrer: Astronaut Alexander Gerst wird an diesem Sonntag 50 Jahre alt.
Vom Vulkanologen zum Raumfahrer: Astronaut Alexander Gerst wird an diesem Sonntag 50 Jahre alt.
Kann man im Weltraum Fußball spielen? Ja! Alexander Gerst hat das 2014 mit zwei Astronautenkollegen auf der Internationalen Raumstation (ISS) demonstriert. Kreuz und quer flogen sie in der Station hin und her. Mal schnappte Gerst als Torwart den Ball weg, mal brillierte Reid Wiseman mit einem Fallrückzieher. Den Weg des deutschen Teams zum Weltmeistertitel in Brasilien verfolgte Gerst während seines ersten Raumflugs, der etwas mehr als fünf Monate dauerte, von der ISS aus.
Eine Höhle auf der Nordinsel Neuseelands hat sich als einzigartiges Refugium einer vergangenen Welt entpuppt. Die Fossilien in der Höhle sind rund eine Million Jahre alt.
Ein unscheinbarer Erdgraben nahe der Saale entpuppt sich als außergewöhnliches Fenster in die Lebenswelt der ersten Bauern Mitteldeutschlands. Bei Alsleben im Salzlandkreis haben Archäologen Überreste von mindestens zwölf Bibern entdeckt – rund 7000 Jahre alt.
Ist unsere Vorstellung von der Völkerwanderung in der Antike falsch? Statt Invasionen germanischer Stämme ereignete sich offenkundig eine langsame Durchmischung der Bevölkerung im heutigen Süddeutschland. Das zeigen genetische Untersuchungen.