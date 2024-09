8. September ist „Star-Trek“-Feiertag „Star Trek“: 58 Jahre unendliche Weiten und Weisheiten

Wiegt das Wohl vieler schwerer als das Wohl eines einzelnen? Ist Logik der Anfang aller Weisheit? Brandaktuelle philosophische Fragen, die in „Star Trek“ aufgeworfen werden. Am 8. September 1966 wurde die erste Folge der legendären Science-Fiction-Serie in den USA ausgestrahlt. Eine Zeitreise zurück in die Zukunft.