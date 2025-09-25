Rausch der Sterne in Stuttgart: Sterneküche im Breuninger: Wo der Saibling auf Schwarzfederhuhn trifft

Regen im Dorotheenquartier, die Laune in Gastronomie und Weinbau eher trüb – doch im vierten Stock des Stuttgarter Kaufhauses Breuninger bleibt die Weltlage für einen Abend draußen. Nicht nur in Stuttgart, sondern in ganz Baden-Württemberg ist die Lage in der Sternegastronomie angespannt. Jochen Alber vom Dehoga Baden-Württemberg bringt auf den Punkt, was viele nur hinter vorgehaltener Hand sagen: Das nächste halbe Jahr wird entscheidend – für viele Betriebe. Gestiegene Preise, Personalmangel und zurückhaltende Gäste setzen vor allem dem gehobenen Segment zu.