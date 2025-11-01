In der Nationalelf hatte Maximilian Mittelstädt gegenüber David Raum zuletzt das Nachsehen – jetzt fordert der VfB-Linksverteidiger seinen Leipziger Kollegen im direkten Duell heraus.
01.11.2025 - 08:00 Uhr
Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr) ist auch das Duell zweier Nationalspieler. So empfängt Leipzigs Linksverteidiger David Raum seinen Stuttgarter DFB-Kollegen Maximilian Mittelstädt – gegenüber dem er zuletzt unter Bundestrainer Julian Nagelsmann die Nase vorn hatte.