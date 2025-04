Der Tod von Papst Franziskus bewegt Katholikinnen und Katholiken weltweit – auch in Stuttgart. Die Trauer war am Ostermontag unüberhörbar. An sämtlichen katholischen Gotteshäusern in der Stadt läuteten die Kirchenglocken.

Jan Sellner 21.04.2025 - 12:07 Uhr

Nach Bekanntwerden des Todes von Papst Franziskus am Ostermontag, wurden in den mehr als 40 katholischen Kirchen in Stuttgart als Zeichen der Trauer die Glocken geläutet. Die Nachricht platze am Montagvormittag mitten in die Eucharistiefeiern. In der Domkirche St. Eberhard, der Hauptkirche der Katholiken in Stuttgart, läutete die tiefste Glocke daraufhin 15 Minuten lang. Auf den Tod des gebürtigen Argentiniers, der seit 2013 Papst war und jetzt im Alter von 88 Jahren verstarb, wies an vielen katholischen Kirchen in der Stadt auch eine Trauerbeflaggung hin. Am Ostersonntag hatte der Papst, der an den Folgen einer beidseitigen Lungenentzündung litt, noch an der Ostermesse im Vatikan teilgenommen und hatte den traditionellen Ostersegen „Urbi et Orbi“ gespendet.