Die deutsche Mannschaft präsentiert sich gegen Ecuador in keinem guten Zustand. Den meisten Gesprächsstoff liefert Torhüter Manuel Neuer.

Die deutsche Mannschaft hat das abschließende Gruppenspiel bei der Fußball-WM mit 1:2 gegen Ecuador verloren. Das Ergebnis hat zwar keine Auswirkungen auf den Einzug ins Sechzehntelfinale, große Hoffnung für die K.o.-Runde macht es aber auch nicht. Die deutsche Mannschaft bekam einen Denkzettel verpasst. Das sehen auch die Fans der Nationalmannschaft so. Ein Blick ins Netz:

Nach dem 7:1 gegen Curacao und dem 2:1 über die Elfenbeinküste war die deutsche Mannschaft von einigen schon in den Kreis der Favoriten aufgenommen worden. Ein bekannter Ballermann-Hit war der Soundtrack dazu.

sieht aus als hätte der zug doch bremsen — disco tosic (@disco_tosic) June 25, 2026

Deutschland war früh im Spiel in Führung gegangen. Ausgerechnet Leroy Sané traf, der für viele Anhänger ein rotes Tuch ist.

Deutschlands Reaktion, als man gesehen hat, dass Sané getroffen hat.#ECUGER pic.twitter.com/jPOnwUzyVf — Tolcay Ciğerci SZN (@Illu429) June 25, 2026

Ecuador glich bereits in der 22. Minute aus. Der Fernschuss von Nilson Angulo war zwar leicht verdeckt, unhaltbar schien er nicht. Das 2:1 aus ecuadorianischer Sicht ging aber eindeutig auf die Kappe von Torhüter Manuel Neuer. Nach einer Ecke griff er ins Leere. Gonzalo Platte nutzte das zum Siegtor.

kleine frage an manuel neuer



möchtest du auch mal einen ball halten in dieser wm oder eher nicht so — enzinbey (sassy) (@ykkegroupie) June 25, 2026

“hey manuel, da kommt ein ball aufs tor, hast du bock den zu halten?”



manuel neuer währenddessen: pic.twitter.com/cQhpA6jnqO — b. von stuckateur-bariton (@weissweinb) June 25, 2026

Fünf Bälle aufs deutsche Tor, vier davon drin. https://t.co/2ttbrrpoFm — Prof. André Bühler (@Prof_Buehler) June 25, 2026

Wenn der Ball auf das deutsche Tor kommt, ist er drin. Das ist Neuers Aura. #ECUGER — footage ( @footagemagazin.bsky.social) 25. Juni 2026 um 22:09

Dass ARD-Experte Bastian Schweinsteiger offenbar nicht ganz ausblenden kann, dass er viele Jahre mit Neuer zusammen auf dem Platz stand, brachte diesen X-Nutzer auf die Palme:

Der unabhängige Fußballexperte Bastian Schweinsteiger über die bisherige Leistung von Manuel Neuer: „Gut!“ — Felix Dachsel (@xileffff) June 25, 2026

Auch sonst stimmte Vieles in der deutschen Mannschaft nicht. Das sah auch El Hotzo so:

Deutschland, wenn der Gegner mehr Einwohner als Helgoland hat pic.twitter.com/uKpkHI2sx5 — E L H O T Z O (@elhotzo) June 25, 2026

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte nur auf zwei Positionen gewechselt, obwohl es eigentlich um nichts mehr ging für sein Team. Für den verletzten Nico Schlotterbeck rückte Antonio Rüdiger in die Startelf, auf der Linksverteidigerposition spielte David Raum statt dem angeschlagenen Nene Brown. Und die deutschen Fans so:

War eine richtige Strategie: So konnte sich die Stammelf noch mal Selbstvertrauen holen. — Peter Ahrens ( @peterahrens.bsky.social) 26. Juni 2026 um 00:13

Wie in den ersten beiden Spielen auch, kam Deniz Undav nach gut einer Stunde. Dieses Mal blieb der VfB-Stürmer aber blass.

Tja Jule

Du kannst halt nicht erwarten, dass Undav dir immer den Arsch rettet. Und schon gar nicht wenn du ihm alle weg nimmst die ihn halbwegs in Szene setzen können#DFBteam #ECUGER — Tom|Pokalsieger🏆 (@1893_Tomm) June 25, 2026

Undav kann halt auch nicht zaubern wenn um ihn herum nur Mist passiert. #ECUGER #DFB — Politischerschwabe_⚪🔴 ✟ (@Wuerttemberg07) June 25, 2026

Trotz der schwachen Leistung steht Deutschland im Sechzehntelfinale.

Deutschland bestreitet sein Sechzehntelfinale am Montag, 29. Juni, gegen einen Gruppendritten. Wer das sein wird, steht noch nicht fest. Anpfiff im Gillette Stadium bei Boston ist um 22.30 Uhr deutscher Zeit.