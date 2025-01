Real Madrid dreht die Partie beim FC Valencia in Unterzahl. Im Fokus stehen Rot-Sünder Vinicius Junior – und einmal mehr Luka Modric. Der kroatische Superstar bricht bei den Königlichen einen Rekord, der lange Zeit unerreichbar schien.

red/sid 04.01.2025 - 14:58 Uhr

Real Madrid hat sich in Unterzahl an die Tabellenspitze der spanischen Fußball-Liga gekämpft. Die Königlichen mit Nationalspieler Antonio Rüdiger gewannen am Freitagabend dank zweier später Treffer 2:1 (0:1) im Nachholspiel beim FC Valencia. Damit verdrängte der Champions-League-Sieger Atlético Madrid von der Spitzenposition, der Stadtrivale hat aber eine Partie weniger absolviert.