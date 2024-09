Rechte Symbole in Vaihingen an der Enz

In Kleinglattbach, einem Ortsteil von Vaihingen an der Enz, wurden in der Nacht auf Sonntag unter anderem ein Spielplatz und mehrere Autos mit Hakenkreuzen beschmiert.

Julia Amrhein 09.09.2024 - 14:23 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag an mehreren Stellen im Vaihinger Ortsteil Kleinglattbach (Kreis Ludwigsburg) schwarze Hakenkreuze hinterlassen. So wurden am Bahnhof in Vaihingen an der Enz in der Unterführung mehrere Lagerboxen besprüht.