Bahn lahmlegen, einen Minister entführen - die „Kaiserreichsgruppe“ hatte brutale Umsturzpläne. Einem ihrer mutmaßlichen Unterstützer aus dem Schwarzwald ist das jetzt peinlich.
12.02.2026 - 11:46 Uhr
Der Mann hat kein Mitleid mit sich selbst: „Verblendet“ sei er gewesen, „fehlgeleitet“ auch, als er an Treffen der rechten „Kaiserreichsgruppe“ teilnahm und die Umstürzler unterstützte. Nach Überzeugung der Generalstaatsanwaltschaft wusste der Mann aus dem Landkreis Freudenstadt von Februar 2022 an von dem Umsturzvorhaben der Gruppe.