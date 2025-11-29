Rechte und Pflichten Was wir der Gesellschaft schulden
Der Staat wird oft als eine Art Lieferdienst missverstanden. Er soll Sicherheit, Wohlstand und Freiheit garantieren. Doch welchen Beitrag kann jeder einzelne leisten?
Pflicht ist ein Wort, das in vielen Ohren nach vorgestern klingt. Wer will sich schon gerne an Pflichten erinnern oder sich Pflichten aufbürden lassen. Das gilt erst recht, wenn diese wie eine Dienstpflicht mühselig oder wie die Wehrpflicht auch noch gefährlich werden könnten. Das Für und Wider solcher Pflichten, die aktuell zur Diskussion stehen, lenkt den Blick auf eine unbequeme Frage: Was schulden wir eigentlich dem Staat?