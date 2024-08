Ein 43-Jähriger hat am Mittwochabend in einer Gaststätte in Murr den Hitlergruß gezeigt und eine rechtsextremistische Parole gerufen. Nun erwartet ihn eine Anzeige.

Julia Amrhein 29.08.2024 - 11:18 Uhr

Ein 43-Jähriger hat am Mittwochabend in einer Gaststätte in der Hindenburgstraße in Murr (Kreis Ludwigsburg) den Hitlergruß gezeigt. Doch damit nicht genug: Darüber hinaus soll der Mann laut Polizei auch noch eine rechtsextremistische Parole gerufen haben.