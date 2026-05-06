Junge Neonazis im Fokus: Die Polizei durchsucht Objekte in mehreren Bundesländern. Es geht um Bildung oder Mitgliedschaft in kriminellen Vereinigungen.
06.05.2026 - 08:58 Uhr
In zwölf Bundesländern laufen seit dem frühen Morgen Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremisten - ausgenommen sind Baden-Württemberg, Thüringen, Hamburg und Bremen. 36 Personen werde die Bildung oder Mitgliedschaft in den kriminellen Vereinigungen „Jung und Stark“ sowie „Deutsche Jugend voran“ vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.