Der Rechtsstreit um ein Balkonkraftwerk in einer Vonovia-Wohnung in Aachen geht zugunsten des klagenden Mieters aus. Was bedeutet das für Vonovia-Mieter in Stuttgart?
09.01.2026 - 07:00 Uhr
Aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ist das Urteil ein wegweisendes. Ein Mieter in Aachen hat sich nun im Rechtsstreit um ein Balkonkraftwerk gegen das Wohnungsunternehmen Vonovia durchgesetzt. Er hatte mit der Unterstützung der DUH gegen die Anforderungen, die Vonovia an die Installation gestellt hatte, geklagt. Mit Erfolg, wie sich aktuell zeigt. Vonovia hat der Klage des Mieters zugestimmt.