Recycling von Photovoltaik in Esslingen

Da neue Solarmodule deutlich leistungsfähiger sind, werden viele Anlagen „repowert“. Die alten Solarzellen sind Elektroschrott – es sei denn, sie werden zum Balkonkraftwerk umfunktioniert, wie nun in Esslingen.

Wenn ein Bereich in der Energiewende boomt, dann ist es die Photovoltaik. In Deutschland ist der Ausbau sogar über Plan, ein Rekord jagt den nächsten. Worüber sich die Neu-Betreiber noch keine Gedanken machen: Was aus den Modulen einmal wird, wenn ihre Leistung stark nachgelassen hat. Da das bis zu 20 Jahre dauert, kommen die um den Jahrtausendwechsel installierten Solarzellen nun vom Dach.