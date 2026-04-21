Aus dem Gedankenspiel wird Wirklichkeit: Das Mega-Downhill-Event von Red Bull kommt im September tatsächlich nach Stuttgart. Die Stadt erwartet ein Spektakel.
21.04.2026 - 15:30 Uhr
Red Bull hat jetzt offiziell bestätigt, dass das riesige Downhill-Event Cerro Abajo nach Stuttgart kommt. Am 5. und 6. September rasen 35 Profi-Mountainbiker vom Teehaus zum Wilhelmsplatz um den Titel – auf einer speziell für Stuttgart konstruierten Strecke, die auf- und anschließend wieder abgebaut wird. Es ist die Deutschlandpremiere des Wettbewerbs, der durch die ganze Welt tourt. Bereits seit Monaten war darüber spekuliert worden, dass das Event nach Stuttgart kommen könnte.