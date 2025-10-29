Red Bull will 2026 ein riesiges Mountainbike-Event nach Stuttgart bringen. Es könnte quer durch den Kessel verlaufen. Einzig: Entschieden ist noch nichts.

Stuttgart könnte 2026 ein Downhill-Event bekommen, wie es die Landeshauptstadt in dieser Größenordnung noch nicht gesehen hat. Die Rede ist von der Veranstaltungsreihe „Red Bull Cerro Abajo“, die um die Welt tourt, zum Beispiel im chilenischen Valparaíso oder im mexikanischen Guanajuato, wo Mountainbiker auf Strecken quer durch die urbane Bebauung der Städte über unterschiedliches Terrain rasen. Videos vergangener Events lassen erahnen, was da in Stuttgart mit seiner Kessellage möglich wäre, die prädestiniert für so ein Event wäre.

Zumindest sehen es die Veranstalter offenbar so. „Das Amt für Sport und Bewegung ist mit dem Veranstalter im Gespräch“, sagt Sven Matis, Sprecher der Stadt Stuttgart. Es sei „großes Interesse signalisiert“ worden, mit dem Event nach Stuttgart zu kommen. Es sei allerdings noch keine Entscheidung gefallen, „ob, wie oder wo so eine Veranstaltung in Stuttgart stattfinden könnte“, so Matis. Davor seien auch noch viele Fachstellen innerhalb der Verwaltung zu beteiligen.

4. bis 6. September 2026?

Downhill-Fans frohlockten bereits, nachdem der 4. bis 6. September 2026 als Termin für das Red-Bull-Event im Kalender der Union Cycliste Internationale (UCI), dem Dachverband der nationalen Radsport-Verbände aufgetaucht war – womöglich etwas verfrüht. Der Verein Mountainbike Stuttgart e.V. widmete der Nachricht sogar ein kleines Jubel-Video, wohlwissend, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.

Auch wird die besondere Eignung Stuttgarts für so eine Veranstaltung hervorgehoben: „Stuttgart bietet sich hervorragend dafür an! Unser berühmter Kessel bietet nicht nur steile Straßen, alte Gassen sondern auch jede Menge Treppenabschnitte“, schreibt der Verein auf seiner Instagram-Seite.

Einen denkbaren Streckenverlauf gibt es noch nicht. Red Bull ließ eine Anfrage unserer Zeitung, wie konkret man sich die Umsetzung vorstelle, zunächst unbeantwortet. Über den UCI-Eintrag mit dem angepeilten Datum hinaus wurden auch keine weiteren Informationen mitgeteilt.

Noch ist nicht final geklärt, ob das Event nach Stuttgart kommt. Foto: IMAGO/Photosport

Wann entschieden werden soll, ob das Event überhaupt in Stuttgart stattfinden kann, ist noch völlig offen. „Es ist noch nicht absehbar, wann Entscheidungen getroffen werden können“, sagt Stadtsprecher Matis. Was rechtlich zu entscheiden sei, werde von der Verwaltung entschieden, „wenn es politisch wird, geht es in den Rat.“ Stimmen aus dem Stuttgarter Gemeinderat zur Veranstaltung waren bislang allerdings noch keine zu vernehmen.