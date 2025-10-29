Red Bull will 2026 ein riesiges Mountainbike-Event nach Stuttgart bringen. Es könnte quer durch den Kessel verlaufen. Einzig: Entschieden ist noch nichts.
29.10.2025 - 14:11 Uhr
Stuttgart könnte 2026 ein Downhill-Event bekommen, wie es die Landeshauptstadt in dieser Größenordnung noch nicht gesehen hat. Die Rede ist von der Veranstaltungsreihe „Red Bull Cerro Abajo“, die um die Welt tourt, zum Beispiel im chilenischen Valparaíso oder im mexikanischen Guanajuato, wo Mountainbiker auf Strecken quer durch die urbane Bebauung der Städte über unterschiedliches Terrain rasen. Videos vergangener Events lassen erahnen, was da in Stuttgart mit seiner Kessellage möglich wäre, die prädestiniert für so ein Event wäre.