Um Kosten zu senken, setzen die Öffentlich-Rechtlichen auf neue Strukturen. Manche Angebote werden demnächst ganz gestrichen.
27.03.2026 - 14:38 Uhr
Mit dem im Dezember 2025 in Kraft getretenen Reformstaatsvertrag hat die Politik ARD und ZDF mehrere konkrete Maßnahmen vorgegeben. Im TV-Bereich sieht der Katalog eine Reduzierung der linearen Spartenkanäle vor. Das betrifft konkret den Bildungssender ARD alpha, das Info-Angebot Tagesschau24 sowie das von der ARD überwiegend als Wiederholungsprogramm genutzte One. Außerdem sollen ARD und ZDF die weiteren Spartenkanäle gemeinsam veranstalten.