KiK prüft sein Filialnetz in Deutschland. Hunderte Standorte könnten schließen, heißt es. Trifft es auch Filialen in Stuttgart? Das sagt der Discounter dazu.
13.09.2025 - 08:00 Uhr
Kinderjacken für 9,99 Euro, BHs für 4,99 Euro – mit solchen Preisen lockt der Textildiscounter KiK Kundinnen und Kunden in seine Filialen. Günstige Kleidung oder saisonale Dekoartikel sind das Kerngeschäft des Unternehmens. Doch ausgerechnet dieses Billigprinzip gerät in Zeiten anhaltender Inflation offenbar unter Druck.