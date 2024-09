Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Verletzten oder Getöteten ist in Teilen der Region Stuttgart stark angestiegen. Exklusive Daten zeigen, was der Grund ist. Wie sieht es in Ihrer Stadt aus?

Simon Koenigsdorff und Corinna Schönberger 11.09.2024 - 10:00 Uhr

Ostfildern belegt den ersten Platz: Nirgendwo in der Region Stuttgart ist die Zahl der Unfälle mit Personenschaden 2023 stärker angestiegen als in der Stadt im Kreis Esslingen. Während dort 2022 noch bei 54 Unfällen Menschen im Straßenverkehr zu Schaden kamen, stieg die Zahl 2023 um rund die Hälfte auf 83. In mehr als einem Drittel der Fälle waren Fahrradfahrer beteiligt.