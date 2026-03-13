Region Stuttgart Kampf um Flächen in der Region
Wohnen, Verkehr, Landschaft, Gewerbe, Erholung: Auf wenig Raum ist vieles unterzubringen. Die Region Stuttgart erklärt Raumplanung spielerisch in einer Ausstellung im Stadtpalais.
Wohnen, Verkehr, Landschaft, Gewerbe, Erholung: Auf wenig Raum ist vieles unterzubringen. Die Region Stuttgart erklärt Raumplanung spielerisch in einer Ausstellung im Stadtpalais.
Auf dem Papier sieht es nicht nach einem unlösbaren Problem aus – ist aber bei einem näheren Blick doch eine vertrackte Sache. Der Fachmann spricht von Raumplanung, wenn der Frage nachgegangen wird, welcher Nutzung wie viel Platz eingeräumt werden soll. Dass man sich diesem vorderhand eher sperrigen Thema auch spielerisch nähern kann, zeigt der Verband Region Stuttgart aktuell in einer sehenswerten Ausstellung im Stadtpalais am Stuttgarter Charlottenplatz.