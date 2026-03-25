Regionale Produkte Neuheit: Fruchtgummis aus Filderstädter Äpfeln
2025 hat die Stadt den Filsecco herausgebracht, nun gibt es ein zweites Produkt aus örtlichem Apfelsaft: Die Fil-Äpfele sollen nicht nur die Stadt in den Vordergrund rücken.
2025 hat die Stadt den Filsecco herausgebracht, nun gibt es ein zweites Produkt aus örtlichem Apfelsaft: Die Fil-Äpfele sollen nicht nur die Stadt in den Vordergrund rücken.
Die runde Form stimmt schon mal, die goldgelbe Farbe auch, und spätestens beim intensiven Duft ist klar: Hier steht nicht nur Apfel drauf, sondern es steckt auch Apfel drin. Die Stadt Filderstadt hat ein neues Produkt auf den Markt gebracht, nämlich Fruchtgummis namens Fil-Äpfele. Hergestellt sind sie mit 20 Prozent sortenreinem Direktsaft von Muskatellerluike und Hofapfel. Beide Apfelsorten wachsen im Museumsobstgarten in Bonlanden.