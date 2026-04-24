Regionalliga Südwest Freiberg: „Müssen da sein, wenn die SG Sonnenhof Großaspach patzt“

Wenn man sich im Kosmos der Fußball-Regionalliga Südwest bewegt, dann bleibt es nicht aus, dass man immer wieder mit der eigenen Vergangenheit konfrontiert wird. Ähnlich ergeht es auch Freibergs Offensivspieler Leon Petö an diesem Samstag (14 Uhr), wenn der SGV Freiberg auf den FSV Mainz 05 II trifft. Immerhin fünf Jahre lang hat der 24-Jährige das Trikot der Mainzer getragen – erst drei Jahre bei den Junioren und dann noch zwei Spielzeiten bei der zweiten Mannschaft des selbst ernannten Karnevalsclub. Eine Zeit mit „Höhen und Tiefen“, wie er erzählt. Bei den Aktiven erzielte er in 54 Spielen acht Tore.