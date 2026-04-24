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  6. „Müssen da sein, wenn die SG Sonnenhof Großaspach patzt“

Regionalliga Südwest Freiberg „Müssen da sein, wenn die SG Sonnenhof Großaspach patzt“

Regionalliga Südwest Freiberg: „Müssen da sein, wenn die SG Sonnenhof Großaspach patzt“
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In jubelnder Pose würde sich Freibergs Offensivspieler Leon Petö auch gern beim Spiel gegen den FSV Mainz 05 II sehen. Foto: Baumann

Offensivspieler Leon Petö wechselte zum SGV Freiberg, um aufzusteigen. Jetzt droht der Traum zu platzen. Vor dem Duell gegen Mainz 05 II fordert er vom Team Willen und Kampfgeist.

Ludwigsburg: Elke Rutschmann (eru)

Wenn man sich im Kosmos der Fußball-Regionalliga Südwest bewegt, dann bleibt es nicht aus, dass man immer wieder mit der eigenen Vergangenheit konfrontiert wird. Ähnlich ergeht es auch Freibergs Offensivspieler Leon Petö an diesem Samstag (14 Uhr), wenn der SGV Freiberg auf den FSV Mainz 05 II trifft. Immerhin fünf Jahre lang hat der 24-Jährige das Trikot der Mainzer getragen – erst drei Jahre bei den Junioren und dann noch zwei Spielzeiten bei der zweiten Mannschaft des selbst ernannten Karnevalsclub. Eine Zeit mit „Höhen und Tiefen“, wie er erzählt. Bei den Aktiven erzielte er in 54 Spielen acht Tore.

 

Ausgebildet wurde er bei den Jugendteams von Borussia Dortmund, dem VfL Osnabrück und Mainz 05. Der gebürtige Westfale verfügt über zwei Staatsbürgerschaften und spielte für die Junioren-Nationalmannschaften Rumäniens. Über die Stationen SG Barockstadt Fulda-Lehnerz und dem FC Homburg landete Petö dann beim Wasenclub. Sein großes Ziel: Der Aufstieg in die 3. Liga. „Als junger Spieler willst du so hoch wie möglich spielen.“

Bis vor zwei Wochen war der Torjäger dem Traum ganz nah

Bis vor zwei Wochen war er diesem Traum ganz nah, netzte in dieser Runde im blauen Dress in 29 Spielen zwölf Mal ein und hatte entscheidend dazu beigetragen, dass sich die Freiberger so lange an der Tabellenspitze gehalten haben. Die große Stärke von Petö ist, dass er wechselweise auf der linken oder rechten Außenbahn auftaucht und für seine Gegenspieler schwer ausrechenbar ist. Hinzu kommen seine Qualitäten im Eins-gegen-eins und seine Schnelligkeit.

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Doch dann folgte für ihn und seine Elf der jähe Absturz mit drei Niederlagen in Serie – darunter der traurige Abend beim 0:4 bei der SG Sonnenhof Großaspach. Dick eingemummelt analysierte der vielseitige Mittelfeldspieler vor dem Mannschaftsbus den komplett missratenen Auftritt im Topspiel, der seinem Club wohl die Meisterschaft gekostet haben dürfte. Auch Petö konnte in der Wir-machen-Druck-Arena seine Stärken nur selten ausspielen. „Wir waren nicht kaltschnäuzig genug, haben unsere Chancen nicht genutzt“, sagt er. Das Team müsse bei aller Enttäuschung jetzt schnell zurück zu seinem Spiel finden. Man sei bislang immer in der Lage gewesen, lange die Null zu halten, um dann auch in der 80. Minute noch das 1:0 zu schießen. „Das muss gegen Mainz unser Anspruch sein“, sagt er.

In der neuen Heimat, dem Heilbronner Frankenstadion wird wohl weiter in der Regionalliga Süd gespielt statt in der 3. Liga. Foto: Werner Kuhnle

Mit Blick auf das wohl entschiedene Aufstiegsrennen fordert er von den Kollegen noch einmal Ehrgeiz, Willen und Kampfgeist. „Wir müssen da sein, falls die SG patzt“, sagt der Mittelfeldspieler und erinnert an die vorletzte Saison, als der VfB Stuttgart II die Stuttgarter Kickers am letzten Spieltag noch abgefangen hat. „Wir wissen aber auch, dass die SG Sonnenhof Großaspach sehr stabil ist aktuell.“

Auch der SGV Freiberg hatte von Vereinsseite her alles richtig gemacht, die Lizenz für die 3. Liga beantragt und im Heilbronner Frankenstadion eine neue Heimat gefunden. Dem Team scheint jetzt auf der Zielgeraden die Luft auszugehen. Es könnte eine Saison der verpassten Chancen werden. Leon Petö hat seine eigene Methode, um aus dem Stimmungstief heraus und den Kopf frei zu bekommen: Er fährt gerne Rad und hört bevorzugt Raeggetone. „Ich liebe diese Vibes, auch wenn ich kein Spanisch verstehe“, sagt er. Hauptsache er trifft gegen Mainz das Tor.

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