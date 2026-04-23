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  6. Tristesse bei Freiberg: Nach 0:4 scheint Titeltraum geplatzt

Regionalliga Südwest Tristesse bei Freiberg: Nach 0:4 scheint Titeltraum geplatzt

Regionalliga Südwest: Tristesse bei Freiberg: Nach 0:4 scheint Titeltraum geplatzt
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Es war ein bitterer Abend für Freibergs Keeper Benedikt Grawe – Freude pur herrschte dagegen beim Dorfclub. Foto: Baumann

Zwei Patzer von Freibergs Torwart Benedikt Grawe leiten die 0:4-Pleite des SGV Freiberg bei Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach ein, der jetzt sechs Punkte Vorsprung hat.

Ludwigsburg: Elke Rutschmann (eru)

Emir Cerkez, der Präsident des Fußball-Regionalligisten SGV Freiberg kaute über 90 Minuten lang nervös Kaugummi, bangte, fieberte mit. Wortlos stand er nach dem Schlusspfiff auf, gab keinen Kommentar ab nach der großen Enttäuschung. Kein Wunder. Der schöne Traum vom Aufstieg scheint endgültig geplatzt für seinen Verein. Im Topspiel unterlag die Mannschaft von Coach Kushtrim Lushtaku bei der SG Sonnenhof Großaspach mit 0:4 (0:2). Zwei Fehler des bislang tadellosen Freiberger Keepers Benedikt Grawe leiteten die Niederlage schon in der ersten Halbzeit ein. „Diese Patzer haben uns komplett gekillt“, sagte der Trainer. Der Aufsteiger hingegen hat jetzt sechs Zähler Vorsprung vor Freiberg und wird sich den Durchmarsch in die 3. Liga nicht mehr nehmen lassen.

 
Fabian Eisele, hier beim Elfmeter, trifft zweimal ins Herz des SGB. Foto: Baumann/Julia Rahn

Dabei waren die Freiberger vor 6015 Zuschauern in der Wir-machen-Druck-Arena angetreten, um sich mit drei Punkten zumindest nach Zählern wieder auf eine Ebene mit dem drei Punkte besseren Spitzenreiter zu stellen. Erster gegen Zweiter, Flutlicht, Heimspiel – viel mehr geht nicht. In den ersten 30 Minuten hatten die Gäste mehr Ballbesitz, ohne sich aber eine Torchance zu erarbeiten. Überhaupt spürte man die Nervosität auf beiden Seiten, es ging um viel bei diesem Gipfeltreffen. Die beiden Teams neutralisierten sich weitgehend und die Zuschauer stellten sich schon auf ein 0:0 zur Pause ein.

Zwei bittere Patzer von SGV-Keeper Grawe

Den ersten Torschuss überhaupt gab der Tabellenführer in der 34. Minute ab, als Marius Kunde Freibergs Keeper Grawe prüfte. In dieser Szene sah der Schlussmann noch sicher aus. Das änderte sich vier Minuten später: Benedikt Grawe rutschte beim Versuch aus, den Ball zu klären und spitzelte ihn ausgerechnet in die Beine von Fabian Eisele, der natürlich nur auf so eine Situation gewartet hat. Der Top-Torjäger der Regionalliga blieb eiskalt und erzielte das 1:0. Es war der 21. Treffer für den 31-Jährigen. „Ist natürlich bitter in so einem wichtigen Spiel, da erwartest du dir als Trainer natürlich vollste Konzentration“, sagte Lushtaku. Es sollte aber noch schlimmer kommen für die Freiberger und ihren Schlussmann. In der 40. Minute räumte Grawe bei einem Vorstoß der Gastgeber über die linke Seite Loris Maier im eigenen Strafraum ab. Den fälliger Elfmeter verwandelte erneut Eisele sicher zum 2:0.

Coach Lushtaku enttäuscht und traurig über Team-Leistung

Die Freiberger kamen trotz der Enttäuschung mit Schwung aus der Kabine, bäumten sich noch einmal auf. Doch wieder war es die SG, die in der 54. Minute jubeln durfte, als Elias Rahn von der rechten Seite den Ball ins linke, obere Toreck beförderte. Freibergs Coach wechselte mehrmals, doch sein Team schaffte er nicht einmal, sich eine echte Torchance zu erspielen. „Wenn du hier keinen einzigen Torschuss hast, kannst du auch nicht treffen“, so Lushtaku. „Du musst hier mit Eiern spielen, darfst nicht jeden Ball nach hinten passen.“

Stattdessen erhöhten die Gastgeber in der 78. Minute sogar noch auf 4:0 durch Loris Maier. „Gegen eine Offensive mit so viel individueller Klasse gar nichts zuzulassen, spricht absolut für die Jungs“, sagte SG-Trainer Pascal Reinhardt.“

Entsprechend groß war die Enttäuschung beim SGV. Für die Mannschaft, die bis vor zwei Wochen immer an der Tabellenspitze gestanden war, ist das ein herber Tiefschlag, den man jetzt erst einmal verdauen muss. Die Freiberger Ergebniskrise ging nach zwei Niederlagen in Serie ausgerechnet im entscheidenden Spiel weiter. „Meine einzige Vorgabe an die Jungs war, nach dem Spiel in den Spiegel schauen zu können und alles gegeben zu haben – heute können das sehr wenige“, sagte Kushtrim Lushtaku niedergeschlagen. „Viele Spieler, die eigentlich Verantwortung übernehmen sollten, haben das eher weniger getan. Das finde ich traurig.“

Die Zahlen sprechen für Großaspach und gegen Freiberg

Die Zahlen sprechen nun gegen Freiberg. Sechs Punkte Rückstand, dazu die deutlich schlechtere Tordifferenz, nur noch vier Spiele. Freiberg braucht nun nicht nur eigene Siege, sondern auch Ausrutscher des Konkurrenten. Aus eigener Kraft ist der Aufstieg kaum noch erreichbar. Leon Petö stellte sich vor im schon besetzten Mannschaftsbus der Freiberger den Fragen, trat in dieser schwierigen Phase als Mutmacher auf, vordem Spiel am Samstag (14 Uhr) gegen seinen alten Club FSV Mainz 05 II. Für ihn ist das Rennen noch nicht gelaufen und er erinnert an die Lage vor zwei Jahren, als der VfB Stuttgart II die Stuttgarter Kickers am letzten Spieltag noch abgefangen hat. „ In den restlichen vier Spielen kann alles passieren“, sagte der Offensivspieler. Auch SG-Trainer Pascal Reinhardt wies vorzeitige Titelgratulationen zurück. Es sei noch nichts entschieden. „Aber wir machen genauso weiter.“ Das klingt nicht gut für die Freiberger.

SG Sonnenhof Großaspach: Reule – Rahn, Aidonis (85. Stoppel), Nuraj, Molinari – Celiktas (75. Mistl) – Lo. Maier, Kunde (79. Pollex), Tasdelen (79. Le. Maier) – Kleinschrodt, Eisele (85. Podolsky).

SGV Freiberg: Grawe – Bradara (69. Engel), Hetemaj, Polauke, Ballo – Laupheimer, Kehl-Gomez – Petö (60. Köhl), Grobelnik (69. Pietzsch), Selitaj (60. Gouras) – Valpoort (87. Kuranyi). Tore: 1:0 Eisele (38.), 2:0 Eisele (41., Elfmeter), 3:0 Rahn (54.), 4:0 Maier (80.)

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