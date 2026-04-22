Die SG Sonnenhof Großaspach besiegt im Regionalliga-Topspiel vor 6015 Zuschauern den SGV Freiberg mit 4:0 und hat vier Spieltage vor Schluss sechs Punkte und 15 Tore Vorsprung.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Der Durchmarsch von der Oberliga in die dritte Liga ist für die SG Sonnenhof Großaspach zum Greifen nah. Durch das 4:0 (2:0) im Regionalliga-Spitzenspiel gegen den SGV Freiberg beträgt der Vorsprung vier Spieltage vor Saisonende nun sechs Punkte, hinzu kommt die um 15 Treffer bessere Tordifferenz der Mannschaft von Trainer Pascal Reinhardt. „Ich finde fast keine Worte mehr. Das war eine unfassbare Teamleistung von der ersten bis zur letzten Minute. Wir machen jetzt einfach genau so weiter“, sagte Reinhardt.

 

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Vor der Rekordkulisse von 6015 Zuschauern in der Wir-machen-Druck-Arena war das Spiel eine gute halbe Stunde lang ausgeglichen. Dann leistete sich SGV-Keeper Benedikt Grawe einen kapitalen Aussetzer. Der 26-Jährige spielte den Ball Fabian Eisele in die Füße, der 31 Jahre alte Top-Torjäger nahm das Geschenk an und traf aus 16 Metern zum 1:0 (38.). Vier Minuten später holte Grawe Loris Maier von den Beinen. Eisele verwandelte den Elfmeter zum 2:0 – sein 22. Saisontor. Ein Schock für das SGV-Team von Coach Kushtrim Lushtaku.

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Für das 3:0 sorgte Elias Rahn (55.). Die endgültige Entscheidung bedeutete das 4:0 durch Loris Maier (77.). Nach dem Schlusspfiff feierten die SG-Fans ihre Mannschaft für einen rundum überzeugenden Auftritt, der die Tür zur dritten Liga sehr weit geöffnet hat. Und der SGV? Der braucht jetzt fast schon ein kleines Wunder für den Aufstieg. „Es ist sehr bitter. Nach einer solch geilen Saison es so aus der Hand zu geben“, sagte Verteidiger Tyno Bradara.

Aufstellungen

SG Sonnenhof Großaspach Reule – Rahn, Aidonis (86. Stoppel), Nuraj, Molinari – Loris Maier, Kunde (80. Leon Maier), Celiktas (74. Mistl), Tasdelen – Kleinschrodt (80. Pollex), Eisele (86. Podolsky).

SGV Freiberg Grawe – Bradara, Polauke, Hetemaj, Ballo (56. Köhl) – Laupheimer, Kehl-Gomez – Selitaj (56. Gouras), Petö, Grobelnik – Valpoort.

Restprogramm

SG Sonenhof Großaspach (64 Punkte, plus 44 Tore)
Samstag, 25. April, 14 Uhr: Bahlinger SC (A), Samstag, 2. Mai, 14 Uhr: 1. FSV Mainz 05 II (A), Samstag, 9. Mai, 14 Uhr: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (H), Samstag, 16. Mai, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers (A). (jüf)

SGV Freiberg (58 Punkte, plus 31 Tore)
Samstag, 25. April, 14 Uhr: 1. FSV Mainz 05 II (Heimspiel), Samstag, 2. Mai, 14 Uhr: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (A), Samstag, 9. Mai, 14 Uhr: SV Sandhausen (H), Samstag, 16. Mai, 14 Uhr: FC Bayern Alzenau (A). (jüf)