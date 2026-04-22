Die SG Sonnenhof Großaspach besiegt im Regionalliga-Topspiel vor 6015 Zuschauern den SGV Freiberg mit 4:0 und hat vier Spieltage vor Schluss sechs Punkte und 15 Tore Vorsprung.

Jürgen Frey 22.04.2026 - 21:10 Uhr

Der Durchmarsch von der Oberliga in die dritte Liga ist für die SG Sonnenhof Großaspach zum Greifen nah. Durch das 4:0 (2:0) im Regionalliga-Spitzenspiel gegen den SGV Freiberg beträgt der Vorsprung vier Spieltage vor Saisonende nun sechs Punkte, hinzu kommt die um 15 Treffer bessere Tordifferenz der Mannschaft von Trainer Pascal Reinhardt. „Ich finde fast keine Worte mehr. Das war eine unfassbare Teamleistung von der ersten bis zur letzten Minute. Wir machen jetzt einfach genau so weiter“, sagte Reinhardt.