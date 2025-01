Für viele Menschen waren die vergangenen Jahre hart. Doch eine kleine Schicht Superreicher hat profitiert. Die Zahl der Milliardäre wächst. Oxfam fordert eine Begrenzung ihrer Macht.

Markus Brauer /KNA 20.01.2025 - 11:12 Uhr

Die Reichen werden immer reicher, während die Zahl der Armen weltweit auf hohem Niveau stagniert. Wie die Entwicklungsorganisation Oxfam zu Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos am Montag (20. Januar) in Berlin vorrechnete, gab es im vergangenen Jahr weltweit 204 neue Milliardäre – im Schnitt vier pro Woche.