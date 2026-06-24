Reichenau Stefan Riebel – einer der letzten Berufsfischer vom Bodensee
Fischer versuchen am Bodensee seit jeher ihr Glück. Stefan Riebel setzt die Tradition rund um die Insel Reichenau fort. Doch sein Beruf ist gefährdet.
Fischer versuchen am Bodensee seit jeher ihr Glück. Stefan Riebel setzt die Tradition rund um die Insel Reichenau fort. Doch sein Beruf ist gefährdet.
Um vier Uhr in der Früh ist der Fischer aufgestanden, um sieben Uhr kletterte Stefan Riebel in sein Boot und fuhr auf den Untersee hinaus. Sechs seiner Netze zog er aus dem kalten Wasser. 14 Kilogramm Hecht, 35 Kilo Schleien sowie 20 Kilo Giebel löste er aus den feinen Maschen der Netze. „Ein ordentlicher Fang“, sagt Riebel, der das Arbeitsboot wieder an Land gezogen hat. Während seine Mitarbeiter schon die Fische ausnehmen, vakuumieren und einen Teil davon räuchern, kehrt er zu seiner wichtigsten Fanghilfe zurück. Er flickt die Netze, die er zwischen Pfählen direkt am Ufer aufgehängt hat. „Eine Heidenarbeit“, sagt er.
33 Vorschläge hat eine 13-köpfige Kommission für eine große Rentenreform gemacht. Kanzler Friedrich Merz stellt sich zu 100 Prozent hinter die Empfehlungen. Wir stellen die gesamten Empfehlungen (in Auszügen) im Wortlaut vor.