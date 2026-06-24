Reichenau: Stefan Riebel – einer der letzten Berufsfischer vom Bodensee

Um vier Uhr in der Früh ist der Fischer aufgestanden, um sieben Uhr kletterte Stefan Riebel in sein Boot und fuhr auf den Untersee hinaus. Sechs seiner Netze zog er aus dem kalten Wasser. 14 Kilogramm Hecht, 35 Kilo Schleien sowie 20 Kilo Giebel löste er aus den feinen Maschen der Netze. „Ein ordentlicher Fang“, sagt Riebel, der das Arbeitsboot wieder an Land gezogen hat. Während seine Mitarbeiter schon die Fische ausnehmen, vakuumieren und einen Teil davon räuchern, kehrt er zu seiner wichtigsten Fanghilfe zurück. Er flickt die Netze, die er zwischen Pfählen direkt am Ufer aufgehängt hat. „Eine Heidenarbeit“, sagt er.

Fischer versuchen am Bodensee seit jeher ihr Glück. Die Pfahlbauern, die in der Jungsteinzeit über dem Wasser siedelten, holten sich wertvolle Nahrung aus dem Gewässer. Auch Riebels Vorfahren verdienten ihren Lebensunterhalt mit Wels, Karpfen und Felchen. Soweit er denken kann, kreisen die Männer aus der Familie um die flachen Gewässer der Insel Reichenau. Er ist jetzt 67 Jahre alt und schaut irritiert, wenn man von der Rente anfängt und ihn nach der Zukunft befragt. Diese Begriffswelt – geregelte Arbeitszeit, Auszeit, Teilzeit – ist dem Mann herzlich fremd. Er flickt seine Netze, weil das sein Leben ist. Er versteht sich als Jäger, nicht als Empfänger staatlich genehmigter Wohltaten.

Der Ertrag geht stark zurück

Dabei sind die Prognosen für die Fischerei nicht besonders rosig. Der Ertrag, den die Fischer das Jahr über aus Obersee und Untersee ziehen, geht stark zurück. Dem Felchen, einem besonders schmackhaften und beliebten Tellertier, wurde schon mehrfach die Totenglocke geläutet. Am Obersee wird er seit 2024 über ein Fangverbot geschützt. Am Untersee, also dem westlichen Teil des Sees zwischen Seerhein und Höri, darf er weiterhin geerntet werden. „Das sind zwei verschiedene Gewässer“, sagt Riebel, „mit unterschiedlicher Ökologie.“ Das ist sein Glück, denn im Flachwasser vor der Reichenau stecken mehr Nährstoffe.

Ein unerwünschter Gast macht sich freilich in beiden Teilen des Gewässers breit: die Quaggamuschel, die auf unbekannten Wegen vom Schwarzen Meer nach Baden-Württemberg eingeschleppt wurde. Die Quagga sieht aus wie eine kleine Miesmuschel. Nicht essbar, scharfkantig, vermehrungsfreudig. Sie klebt an Bootsrümpfen, besiedelt die Rohre der Bodenseewasserversorgung bei Sipplingen und haftet schneidend am Geländer der Strandbäder.

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Auch in Riebels Netzen haben sich die lästigen Dinger über Nacht verfangen. Einzeln klaubt er die Muscheln aus den Maschen, vorsichtig, damit das Netz nur nicht reißt, an dessen Schnüren sich die Quaggas einklinken. Es ist mühsam. Riebel verrichtet die Arbeit ohne Klage. Seine Hände erzählen, was er nicht sagen wird: Es sind kräftige Männerhände mit zahlreichen Schrammen und braunen Fingerkuppen. Ein schaffiger Mensch, Winter und Wetter ausgesetzt – und den Blicken der Touristen, die die Reichenau besuchen kommen und einen echten Insulaner sehen wollen, der keine Fischstäbchen aus den Fluten zieht.

Das branchenübliche Klagelied wird man von diesem Wasserjäger nicht zu hören bekommen. Natürlich gab es früher mehr Familien, die in der Hauptsache von den Wassertieren lebten. Er rechnet vor: Anfang der 80er Jahre warfen noch 46 Reichenauer Männer ihre Netze aus. Heute sind es noch 18 Familien, die darauf setzen. Er ergänzt: Viele davon sind über 70 Jahre alt. Sein Optimismus speist sich aus einem anderen Gedanken: Es wird immer Frauen und Männer geben, die sich aufs Wasser begeben und den Fang einholen. Weil es ein schöner Beruf ist: „Er hat Zukunft und wird nicht aussterben.“

Riebel passt sein Angebot dem Zeitgeist an

Die Unkenrufe gab es schon immer. Vor exakt 40 Jahren übernahm Stefan Riebel den Betrieb vom Vater. „Es galt schon damals als Risiko, auf Fisch zu setzen“, erinnert er sich. Er tat es trotzdem, weil die Vorfahren schon immer Fischer waren. Warum davon abgehen, wo es sich doch bewährt hat?

Wer etwas erhalten will, muss es nur kräftig ändern. Das taten Riebel und seine Frau Maria mit frischen Ideen. Früher, so berichtet er, verkauften die Reichenauer Fischer ihren Fisch am Stück. Er änderte das und öffnete einen kleinen hellen Laden neben dem Wohnhaus. Dort liegt der Felchen geräuchert, andere Fische als pfannenfertiges Filet. Das trifft den Zeitgeschmack und den Wunsch nach maximal vorbereiteter Ware. „Ein Fisch muss heute gut aussehen“, weiß er. Einen Hecht ausnehmen und einen Hecht essen, das sind zwei paar Stiefel. „Niemand filetiert so gut wie meine Frau Maria“, sagt Riebel und zeigt auf einen Arbeitstisch. Wer Fisch nicht riechen und Innereien nicht sehen kann, den dürfte es hier leicht würgen. Maria Riebel verpackt gerade frisch geräucherte Teile, goldbraun glänzen sie im milden Licht der Lampe.

Noch etwas hat die Familie auf die Beine gestellt. In einem Pavillon bewirten sie Gäste. Die Formel geht etwa so: frisch gebratener Kretzer (Barsch) aus dem See plus Weißwein von der Insel. Jetzt im Sommer rennt der Betrieb, bis zu 30 Helfer engagiert die Familie, um den Ansturm zu bewältigen. Riebel staunt manchmal, wie prächtig sich alles entwickelt hat. Den Nachschub liefert er täglich, also früh aufstehen, rein ins Boot, Netze einholen. Da liegen die meisten seiner späteren Gäste noch in den Federn. Er profitiert auch vom touristischen Trend. Die Besucherzahlen am Bodensee sind gestiegen und klettern noch immer. Urlaub im eigenen Land zieht. Auch seine Kinder Lea und Urs sind mittlerweile an Bord, sie werden den Betrieb weiterführen.

Doch ist Rechnen nicht alles. Seine Freude an diesem Gewerbe gehorcht einem archaischen Bedürfnis: dem Jagdtrieb. Der 67-Jährige spricht unbefangen über die Faszination des einsamen Aufbruchs, des Lauerns, des Erlegens. Jeden Tag freut er sich auf den See, „dort kann ich mich austoben“. Er überlegt lange, wo er die besten Chancen auf fetten Fang hat. Passt der Wind, passt der Wellengang? Von seinem Großvater hat er viel gelernt, oft zitiert er ihn. Zum Beispiel so: „Ostwind macht hungrige Fischerkind“, also: Bei Ostwind lohnt sich die Ausfahrt nicht, weil es wenig zu holen gibt.

Der Großvater war sein großes Vorbild

Überhaupt der Großvater. Täglich begegnet er ihm und seinem guten Geist. Als das Grab von August Riebel abgeräumt werden musste, nahm der Enkel die Grabplatte mit und versenkte sie an seiner Anlegestelle am Ufer. Die Schrift mit dem Namen ist gut lesbar. So kommt er jeden Tag mehrfach mit seinem Ahnen in Kontakt, wenn er den Fang an Land bringt oder die Netze flickt. „Dann isch ihm it langwillig“, bemerkt Stefan Riebel zu seiner Variante des Ahnenkults.

Er ist ein Jäger mit ausgeprägtem Instinkt. „Irgendwas muss dran glauben, wenn du draußen bist“, davon ist er überzeugt. Wie die einsamen Männer bei Ernest Hemingway lauert auch er und greift zu, wenn etwas in den Netzen zappelt. Netze ohne Leben wären furchtbar. Er sinniert kurz, bis die Sprache auf Simon Petrus kommt. War Petrus nicht auch Fischer? Der erste unter den Aposteln, der Jesus folgte? Tatsächlich warb Jesus Petrus direkt von der Arbeit ab, ebenso Jakobus und Andreas. Fischers Freunde. Riebel zieht den großen Bogen zu seinen biblischen Kollegen und sagt: „Fischer haben die Welt gerettet.“ Ein großes Wort zwischen Räucherkammer und Fischverkauf.

An sommerlichen Tagen wie diesem mit leichtem Wind holt er guten Fang ein. Er speist die begehrten Tiere in den Kreislauf seines Betriebs ein. Der Fischzug mit seinen Unwägbarkeiten baut ihn täglich auf. Ohne Fang bleiben die adretten Auslagen oder der Fischimbiss leer. Der einsame Fischer in seinem unscheinbaren Boot steht am Anfang der Wertschöpfung. Auch deshalb wird der Beruf nicht aussterben. Der Bodensee gibt noch immer reichlich, auch wenn die Bestände im See keine stabile Größe sind.

Im Prinzip ist er jeden Tag an Deck. Fische schlafen nicht. Nur sonntags darf er nicht auf Beutezug gehen. Dann werden die Netze in Ordnung gebracht und der Laden bestückt. Dass er mit den Hühnern aufsteht, scheint ihm selbstverständlich. Natürlich machte er sich schon früh Gedanken über die Fünftagewoche. Das war bei Riebels nie angesagt. Sein Leben entfaltet sich vor allem als Arbeitsleben, er vergleicht es kurz mit einer „Mühle“. Doch dann ist die Melancholie schnell verflogen. Die Neugier auf das Geschehen unter der Wasseroberfläche treibt ihn morgens zuverlässig aus dem Bett.

Riebel jagt nicht nur Fische

Riebel weist auf einen hohen Stahlschrank. Er lächelt pfiffig, bevor er dessen schwere Tür aufzieht und auf seine Beute zeigt: Eine ausgewachsene tote Wildsau hängt mit dem Hals nach unten in der Kiste. „Der Kopf ist schon abgetrennt“, erklärt er nüchtern. Sonst würde das Tier nicht in diesen Kühlkasten passen. Er freut sich schon, denn nachher wird er dem Wildschwein das borstenglänzende Fell abziehen und den Hauer in küchentaugliche Teile zerlegen. Er blinzelt, zeigt den verhaltenen Triumph des schlauen Jägers. Diese Leidenschaft ist für einen vielbeschäftigen Fischermann dann doch ungewöhnlich. Ob Wels oder Wildschwein – Riebel holt beide, wo er sie nur kriegt. Zum Waidwerk kam er eher zufällig, als er vom Boot aus einen Kormoran erlegen konnte (was in wenigen Fällen erlaubt ist). Der Kolben, das Rohr, der Schuss – es hat ihn gepackt und nicht mehr losgelassen.