Er gilt als Held in der Reichsbürger-Szene: Bauer Alois, der seinen Hof bei Bad Wurzach trotz Zwangsversteigerung nicht hergeben wollte. Jetzt hat die Polizei zwangsgeräumt.

Florian Dürr Eberhard Wein und Andreas Reiner 17.10.2024 - 17:11 Uhr

Bis zuletzt hat „Reichsbürger-Held“ und Bauer Alois darauf beharrt, dass sein Hof bei Bad Wurzach im Kreis Ravensburg trotz Zwangsversteigerung weiterhin sein Eigentum sei (wir berichteten). Selbst als am Donnerstagmorgen mehrere Dutzend Polizeibeamte mit Panzerwagen und mehreren Polizeifahrzeugen vor seiner Tür standen, gab der 65-Jährige nicht auf. Trotz Lautsprecherdurchsagen verbarrikadierte sich der Bauer in seinem Haus. Am Ende führten ihn die Beamten in Handschellen ab. Das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg bestätigte die Zwangsräumung, die laut den Aussagen eines Sprechers ohne besondere Zwischenfälle verlaufen sei. Bauer Alois sei kurzzeitig festgenommen, aber gegen 12 Uhr wieder freigelassen worden. Die Räumung sei „in Amtshilfe für den zuständigen Gerichtsvollzieher“ geschehen.