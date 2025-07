„Reichsbürger-Held“: Polizei holt Bauer Alois zur Anhörung – seine Unterstützer toben auf Telegram

Seit vergangenem Jahr ist Alois ein Bauer ohne Hof. Die Polizei kam an jenem 17. Oktober mit schwerem Gerät, um das Gelände bei Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) zwangszuräumen. Der 66-Jährige, der als Held in der „Reichsbürger“-Szene gilt, hatte noch versucht, sich zu verbarrikadieren – vergeblich. Doch die Unterstützung in der Telegram-Gruppe „Bauersfrau“ blieb: Hier tummeln sich Reichsbürger und Querdenker, die ihm die Treue schwören. „Wie ihr wisst, ist Bauer Alois seit 17. Oktober 2024 nicht mehr auf seinem Hof gewesen, weil er dort gewaltsam polizeilich entfernt wurde“, heißt es dort in einer Nachricht am vergangenen Montag.