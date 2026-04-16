Reimen im Rathaus Dieses Motto gibt Oberbürgermeisterin Zull für den Fellbacher Herbst aus
Oberbürgermeisterin Gabriele Zull gibt bereits jetzt den von ihr ersonnenen Slogan für das Erntedankfest am zweiten Oktoberwochenende bekannt.
Oberbürgermeisterin Gabriele Zull gibt bereits jetzt den von ihr ersonnenen Slogan für das Erntedankfest am zweiten Oktoberwochenende bekannt.
Alljährlich im Frühjahr darf das Stadtoberhaupt von Fellbach (Rems-Murr-Kreis) die Auswirkungen seiner oder ihrer Reimschmiedefähigkeiten präsentieren. Denn der oder die Oberbürgermeister*in hat die sicher nicht immer einfache Aufgabe zu erfüllen – nämlich das Motto für den nächsten, im aktuellen Fall den 77. Fellbacher Herbst zu verkünden.