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  6. Dieses Motto gibt Oberbürgermeisterin Zull für den Fellbacher Herbst aus

Reimen im Rathaus Dieses Motto gibt Oberbürgermeisterin Zull für den Fellbacher Herbst aus

Reimen im Rathaus: Dieses Motto gibt Oberbürgermeisterin Zull für den Fellbacher Herbst aus
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Das typische Fotomotiv schlechthin für den Fellbacher Herbstumzug (hier im Oktober 2025) – seit Jahrzehnten und sicher auch noch in weiteren Jahrzehnten. Foto: Gottfried Stoppel

Oberbürgermeisterin Gabriele Zull gibt bereits jetzt den von ihr ersonnenen Slogan für das Erntedankfest am zweiten Oktoberwochenende bekannt.

Alljährlich im Frühjahr darf das Stadtoberhaupt von Fellbach (Rems-Murr-Kreis) die Auswirkungen seiner oder ihrer Reimschmiedefähigkeiten präsentieren. Denn der oder die Oberbürgermeister*in hat die sicher nicht immer einfache Aufgabe zu erfüllen – nämlich das Motto für den nächsten, im aktuellen Fall den 77. Fellbacher Herbst zu verkünden.

 

Der findet zwar wie jedes Jahr am zweiten Oktober-Wochenende statt und lässt also noch rund ein halbes Jahr auf sich warten. Doch weil die Teilnehmer des großen Festumzugs ja Inspiration für die Gestaltung ihrer Wagen benötigen, gilt der April als passender Zeitpunkt der Verkündung.

„Neue Köpfe fürs Land, neuer Wein fürs Leben“

Seit neun Jahren ist nun die Rathauschefin Gabriele Zull gefordert. „Der nächste Fellbacher Herbst wirft bereits seine Schatten voraus“, erklärte sie beim Organisationstreffen für den Festumzug. Und hatte dann umgehend diese Zeilen parat: „Neue Köpfe fürs Land, neuer Wein fürs Leben. Fellbach feiern, Zukunft geben!“

Das Motto, so erläuterte die Oberbürgermeisterin, greife die diesjährige Landtagswahl im März auf. Fellbach wisse, mit Veränderungen umzugehen. Zull: „Wir arbeiten zusammen und blicken nach vorne.“ Trotz der vielen Herausforderungen sei es wichtig, sich der Gemeinsamkeiten zu versichern. „Wir haben allen Grund, dankbar zu sein, und dies sollten wir auch zusammen feiern“, betonte die Oberbürgermeisterin.

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Der Fellbacher Herbstumzug mit 65 Gruppen ist einer der Höhepunkte des Festreigens. Der Festzug startete bei herrlicher Oktobersonne – und es gab manche Neuheit.

Der Festzug ist Teil der traditionellen Eröffnung des Fellbacher Herbstes und begeistert jedes Jahr aufs Neue. Zentraler Bestandteil des Festumzugs ist die Umsetzung des von der Oberbürgermeisterin ausgegebenen Mottos durch die Gruppen. „Der Fellbacher Herbst ist nicht irgendein Weinfest und hat seinen eigenen Charakter, der von den Menschen hier vor Ort geprägt wird“, erklärte Zull.

Vertreter von Vereinen, Schulen und Organisationen waren zum Treffen in den Amandussaal der Neuen Kelter am Fuße des Kappelbergs gekommen, um auf das Fest 2025 zurückzublicken.

Zigtausende Zuschauer hatten im Oktober 2025 verfolgt, wie der Festumzug mit dem Gabenwagen, den Buttenträgern, den Motivwagen und Fußgruppen von der Neuen Kelter zum Guntram-Palm-Platz vor der Schwabenlandhalle zog. Über 3300 Teilnehmer in 65 Gruppen feierten bei strahlendem Sonnenschein und guter Laune den 76. Fellbacher Herbst und sorgten mit der Rekordbeteiligung für gute Laune.

Bestandteil des Treffens in der Neuen Kelter war auch, gemeinsam mit den Verantwortlichen der Fellbach Event & Location GmbH (Feel) den reibungslosen Ablauf für den 77. Festumzug des Fellbacher Herbstes 2026 zu besprechen. Bereits seit einigen Wochen und noch bis zum 3. Juli können sich die Teilnehmer für den Festzug anmelden und sich dabei Gedanken machen, wie sie das neue Motto bildlich darstellen.

Anmeldung für den Festumzug ist bis zum 3. Juli möglich

„Die Anmeldung erfolgt ausschließlich digital“, führt Max Seeger, Leiter Feste und Märkte der Feel, aus. Die Fellbacher Eventgesellschaft organisiert im Auftrag der Stadt den Fellbacher Herbst und ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Ablauf des Festes.

Die Motto-Kreationen der Rathauschefs hatten in den vergangenen Jahrzehnten schon skurrile Zeilen zur Folge. Friedrich-Wilhelm Kiel rang sich 1997 zum Jubiläums-Herbst diese Zeilen ab: „Den 50. feiern wir dankerfüllt, aus der Traube Wein und Freude quillt.“ Gabriele Zull wiederum bezog sich im Jahr 2025 bei ihrem Motto aufs Jubiläum des mittleren Fellbacher Stadtteils Schmiden: „So wie in Fellbach der Wein gedeiht, in Schmiden Getreide das Herz erfreut. 800 Jahre – wir feiern mit Wonne, beim Fellbacher Herbst die Früchte der Sonne.“

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