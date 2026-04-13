Reise entlang der Murg Die schönste Flusslandschaft im Land
Die Murg ist zur Flusslandschaft der Jahre 2026 und 2027 erkoren. Eine Reise von ihrer Rheinmündung hinauf bis zur Quelle mit dem Angler und Naturschützer Werner Dautner.
Die Murg ist zur Flusslandschaft der Jahre 2026 und 2027 erkoren. Eine Reise von ihrer Rheinmündung hinauf bis zur Quelle mit dem Angler und Naturschützer Werner Dautner.
Werner Dautner hat einen Traum: Irgendwann, vielleicht geht er dann ja schon am Rollator, wird er es noch erleben, dass er sich an seine Bank an der Murg setzt und plötzlich eine Rückenflosse sieht. Und dort, noch eine. Und noch eine. Dann werden die Lachse endlich wieder da sein.