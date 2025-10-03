Reise nach Angola Noch nicht einmal Backpacker sind da
Angola ist einer der letzten unentdeckten Flecken Afrikas. Das perfekte Ziel also für diejenigen, die abseits ausgetretener Pfade ein neues Land erkunden möchten
In Luanda geht nichts voran, teure Autos und überfüllte Sammeltaxis mäandern auf den mehrspurigen Straßen, dazwischen wuseln Motorräder und 3-Rad-Laster der chinesischen Marke „Keweseki“, bis zu zehn Menschen kauern darauf dicht gedrängt und eingestaubt. Die Kolonnen schieben sich vorbei an Glas-Hochhäusern und ramponierten Beton-Wohnblocks aus den 1960ern. Endlose Armenviertel wechseln sich ab mit Gated Communities, edlen Wohnvierteln mit Bäumen und Palmen.