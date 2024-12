Kann man arglose Stuttgarter Passanten zu menschlichen Bankomaten machen? Reisende Betrüger haben eine neue Masche gefunden – mit einer vorgetäuschten Notlage und einem Handy-Trick. Wer sind die Täter?

I need your help – und wer würde gerade in der Adventszeit denn nicht einem Menschen in einer außergewöhnlichen Notlage helfen? Etwa diesem britischen Touristen, der seinen Geldbeutel verloren hat und dringend seinen Flug nach London kriegen muss? Am Dienstag gegen 11.45 Uhr ist eine 22-Jährige in diese Situation geraten, als sie vor einer Bank nahe der Kreuzung Rotebühl- und Schwabstraße im Stuttgarter Westen von einem kräftigen Mann mit dunkelgrüner Jacke angesprochen wurde. Und dann wurde sie das 13. Stuttgarter Opfer einer neuen Betrugsmasche.