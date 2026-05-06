Das Auswärtige Amt hat kürzlich die Reise- und Sicherheitshinweise für einige Länder aktualisiert. Wo jetzt keine Reisewarnung mehr gilt.
06.05.2026 - 09:22 Uhr
Das Auswärtige Amt hat mehrere Reisewarnungen für Staaten im Nahen Osten aufgehoben. Betroffen sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Oman und Jordanien. Die Länder waren zuvor wegen der angespannten Sicherheitslage im Zusammenhang mit den militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA, Israel und Iran mit Reisewarnungen belegt worden.