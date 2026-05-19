Aufgrund des Ebola-Virus-Ausbruchs sollte man aktuell bei Reisen in einige Länder vorsichtig sein.
19.05.2026 - 09:52 Uhr
Nach dem Ausbruch des Ebola-Virus in der Demokratischen Republik Kongo und bestätigten Fällen in Uganda stellt sich für Reisende die Frage, welche Regionen derzeit gemieden werden sollten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den Ausbruch als gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite eingestuft. Eine pauschale Empfehlung, Grenzen zu schließen oder Reisen in die betroffenen Länder grundsätzlich zu verbieten, spricht sie jedoch derzeit nicht aus.