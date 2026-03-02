Nach dem Drohnenangriff auf einen britischen Militärstützpunkt fragen sich viele Reisende, ob Zypern aktuell sicher ist.

Lukas Böhl 02.03.2026 - 09:01 Uhr

In der Nacht zum 2. März 2026 schlug eine unbemannte Drohne auf dem Rollfeld des britischen Luftwaffenstützpunkts Akrotiri bei Limassol auf Zypern ein. Der Angriff verursachte geringen Sachschaden, forderte jedoch keine Verletzten und führte zur vorübergehenden Anweisung an die Anwohner, in ihren Häusern zu bleiben. Viele Touristen fragen sich nun, ob eine Reise nach Zypern unbedenklich ist.