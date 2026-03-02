Nach dem Drohnenangriff auf einen britischen Militärstützpunkt fragen sich viele Reisende, ob Zypern aktuell sicher ist.

Digital Desk: Lukas Böhl (lbö)

In der Nacht zum 2. März 2026 schlug eine unbemannte Drohne auf dem Rollfeld des britischen Luftwaffenstützpunkts Akrotiri bei Limassol auf Zypern ein. Der Angriff verursachte geringen Sachschaden, forderte jedoch keine Verletzten und führte zur vorübergehenden Anweisung an die Anwohner, in ihren Häusern zu bleiben. Viele Touristen fragen sich nun, ob eine Reise nach Zypern unbedenklich ist.

 

Gibt es jetzt eine Reisewarnung?

Das Auswärtige Amt hat bislang keine Reisewarnung für Zypern ausgesprochen. Da sich die Lage jedoch jederzeit ändern kann, sollten Reisende regelmäßig die aktuellen Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes überprüfen. Im Falle einer Verschärfung der Lage wird dort zuerst informiert.

Britische Regierung weist auf Risiken hin

Die britische Regierung weist im Zusammenhang mit Reisen nach Zypern jedoch auf ein erhöhtes Risiko regionaler Spannungen hin. Eine weitere Eskalation könnte zu Störungen im Reiseverkehr und anderen unvorhersehbaren Auswirkungen führen. Britischen Staatsangehörigen wird geraten, besonnen zu handeln und ihre persönliche Situation zu berücksichtigen. Empfohlen wird unter anderem, sich über das richtige Verhalten in Krisensituationen zu informieren, E-Mail-Benachrichtigungen der Regierung zu aktuellen Reisehinweisen zu abonnieren, lokale und internationale Medien aufmerksam zu verfolgen sowie sich für regionale Warnsysteme zu registrieren und den Anweisungen der zuständigen Behörden Folge zu leisten.