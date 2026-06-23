15 Uhr nachmittags, die Sonne knallt vom Himmel. Im Stuttgarter Westen hat es 35 Grad. In der Elisabethenanlage fährt ein Auto des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vor. Es ist kein Rettungswagen, doch die Mission ist eine ähnliche: Menschen helfen, die Hilfe dringend benötigen. Es handelt sich um den Stuttgarter Hitzebus.

Drei Leute in Warnwesten steigen aus. Sie holen Taschen und Wasserflaschen aus dem Kofferraum und steuern ein kleines Grüppchen Männer an, das im Schatten unter einem Baum sitzt, einer davon im Rollstuhl. Leere Flaschen stehen herum. Ausschließlich Alkohol. „Hallo, braucht ihr was?“, fragt Stefanie Hauke. „Habt ihr was zu essen dabei?“, fragt einer der Männer zurück. Aus einer Tasche holt Hauke Bifi und Kekse. „Das geht immer, gell?“, sagt sie und lacht.

Ehrenamtliche im Einsatz

Stefanie Hauke engagiert sich ehrenamtlich beim Hitzebus, ebenso wie ihr Begleiter Rolf Berger. Mit dabei im Team ist an diesem heißen Junitag auch die Projektleiterin Carolin Götz vom DRK. Zu dritt fahren sie die Innenstadt und Bad Cannstatt ab, steuern Orte an, die als Treffpunkte von sozial benachteiligten Menschen gelten. Auch Hinweisen aus der Bevölkerung oder aus der Zielgruppe selbst gehen sie nach auf der Suche nach Menschen, die unter der Hitze besonders leiden. Denn die Bedürftigen auf der Straße „schauen nacheinander“, haben die Helfer festgestellt.

Der Hitzebus ist ein aufsuchendes Angebot, weil er zu den Leuten kommt. Während der Kältebus bereits seit 2013 im Winter nachts bei niedrigen Temperaturen obdach- und wohnungslosen Menschen hilft, gibt es das sommerliche Pendant erst seit 2022. „Kälte wird schnell lebensbedrohlich – Hitze aber auch“, sagt Carolin Götz. Hohe Temperaturen seien für Bedürftige sehr gefährlich. Besonders, wenn Alkohol oder Drogen im Spiel seien. „Nicht alle sitzen dann im Schatten und nehmen alkoholfreie Getränke zu sich“, weiß die Frau vom DRK.

Der Hitzebus ist mit allem beladen, was bei hohen Temperaturen und Sonne hilft. An manchen Orten sind die Helfer auch zu Fuß unterwegs. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Hitzebus versorgt die Betroffenen mit Wasser, Sonnencreme, Pflastern, Mützen oder auch mal Isomatten oder Schlafsäcken. Mit dabei sind auch Hundesnacks, weil manche Bedürftige einen oder mehrere Vierbeiner haben. Dazu gibt es Tipps zu weiteren Hilfsangeboten. Alles freilich nur, wenn die Leute das wollen. „Man muss sie einfach freundlich ansprechen“, erzählt Stefanie Hauke. Wenn man respektvoll mit den Menschen umgehe, bekomme man auch Respekt zurück. Und häufig „sehr sehr große Dankbarkeit“.

So auch in der Elisabethenanlage. „Es ist korrekt, dass es euch gibt, dass ihr an Menschen denkt. Das wird heutzutage immer weniger“, sagt einer der Männer. Er erzählt, dass er in einer betreuten Einrichtung lebe, in einem Zimmer unterm Dach, in dem es derzeit nachts 33 Grad habe. „Die Hitze ist dieses Jahr wirklich extrem und auch schon so früh“, sagt er.

2026 dürfte anstrengender werden

Das bekommen auch die Helfer vom Hitzebus zu spüren. Ab einer Temperatur von 30 Grad sind sie zwischen 13 und 17 Uhr unterwegs. Im vergangenen Sommer haben sie bei 19 Einsätzen insgesamt 2.299 Flaschen Wasser sowie 56 Portionen Sonnencreme ausgegeben. Dieses Jahr dürfte anstrengender werden, das steht mit der aktuellen Hitzewelle und der vom Mai bereits fest. „Und die Betroffenen werden immer mehr“, sagt Carolin Götz.

Da könnte das rund 30-köpfige Helferteam noch Zuwachs gebrauchen. „Wir sind ein bunter Haufen“, sagt Carolin Götz. Studenten, Rentner, Berufstätige, die sich extra frei nehmen. Ein bis zwei Wochen im Voraus erfolgt die Planung der Schichten, für die man sich melden kann. „Es hängt einiges mit dran, man muss auch einkaufen und packen“, so Götz. Finanziert wird das Projekt zu großen Teilen aus Spenden des DRK, die Stadt Stuttgart schießt für jeden Einsatztag etwas zu.

An der „Paule“, der Paulinenbrücke, auch eine regelmäßige Station auf der Tour, ist mehr los. Rund 35 Menschen halten sich dort auf. Die Reaktionen sind freundlich. „Manche kenne ich noch von früher“, sagt Rolf Berger. Er ist im Ruhestand, hat zuvor aber in der Drogenberatung und als Streetworker gearbeitet. Stefanie Hauke engagiert sich in mehreren Ehrenämtern, etwa in der Jugendbegleitung. Leute vom Fach gewissermaßen. Das hilft, ist aber keine Grundvoraussetzung. Entscheidend ist, auf Menschen jeglicher Couleur offen und freundlich zugehen zu können.

Temperaturen von deutlich über 30 Grad Celsius „treten infolge des Klimawandels auch in Stuttgart immer häufiger auf. Für Menschen, die keinen geschützten Rückzugsort haben, kann extreme Hitze schnell lebensbedrohlich werden“, heißt es bei der Stadt. „Der Hitzebus hilft dort, wo Hilfe besonders dringend gebraucht wird – direkt auf der Straße“, sagt Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann. Wer Hilfebedürftige bemerke, könne sich unter der Hitzebus-Hotline 0711/21954-776 melden.

Später am Tag gibt es für die Helfer noch ein schönes Erlebnis. Am Rotebühlplatz sprechen sie mit einem Pärchen, das zur Zielgruppe gehört. Die beiden erzählen, dass ein Passant ihnen 100 Euro geschenkt habe. Damit konnten sie nach langer Zeit mal wieder zum Friseur gehen. „So etwas freut uns total“, sagt Stefanie Hauke.