Rekordhitze in Stuttgart „Korrekt, dass es euch gibt“: Wasser für die Ärmsten
Hitze ist eine bisher oft unterschätzte Gefahr. Besonders für die Bedürftigsten in der Gesellschaft. Der DRK-Hitzebus hilft diesen Menschen – und es werden immer mehr.
Hitze ist eine bisher oft unterschätzte Gefahr. Besonders für die Bedürftigsten in der Gesellschaft. Der DRK-Hitzebus hilft diesen Menschen – und es werden immer mehr.
15 Uhr nachmittags, die Sonne knallt vom Himmel. Im Stuttgarter Westen hat es 35 Grad. In der Elisabethenanlage fährt ein Auto des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vor. Es ist kein Rettungswagen, doch die Mission ist eine ähnliche: Menschen helfen, die Hilfe dringend benötigen. Es handelt sich um den Stuttgarter Hitzebus.