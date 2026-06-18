Im Lotto „6aus49“ liegen weiterhin 50 Millionen Euro im Jackpot der Gewinnklasse 1. Das ist ein Rekord. Nächste Möglichkeit auf den Gewinn ist Samstag.
18.06.2026 - 11:10 Uhr
Der Lotto-Jackpot in Rekordhöhe von 50 Millionen Euro ist erneut nicht geknackt worden. Bei der Ziehung von Lotto „6aus49“ tippte am Mittwoch ein Spieler aus Niedersachsen zwar alle sechs Gewinnzahlen richtig, lediglich die korrekte Superzahl 9 fehlte ihm. In der Gewinnklasse 2 erhält er 902.812,80 Euro, wie Lotto Niedersachsen mitteilte. Die nächste Chance, um den maximal möglichen Jackpot zu gewinnen, gibt es am kommenden Samstag.