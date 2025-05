Am Samstag erreicht die Hitze in Stuttgart fast 30 Grad. Langjährige Wetteraufzeichnungen zeigen, wie ungewöhnlich hochsommerliche Temperaturen Ende Mai sind.

Simon Koenigsdorff 31.05.2025 - 16:51 Uhr

So heiß war es an einem 31. Mai noch nie: Die Temperaturen an der Wetterstation auf dem Stuttgarter Schnarrenberg erreichen heute 29,1 Grad. Ein neuer Rekord für dieses Datum, wie Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) seit den 1950er Jahren zeigen, die unsere Redaktion laufend für das Projekt „Klimazentrale“ auswertet.