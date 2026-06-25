Rekordtemperaturen im Juni Ventilatoren und Klimageräte fast überall in Stuttgart ausverkauft
Bei Rekordtemperaturen versprechen Ventilatoren Abkühlung. Doch in Stuttgart sind sie inzwischen fast überall ausverkauft. Wann werden neue geliefert?
Bei Rekordtemperaturen versprechen Ventilatoren Abkühlung. Doch in Stuttgart sind sie inzwischen fast überall ausverkauft. Wann werden neue geliefert?
Stuttgart ächzt wie das ganze Land unter der Hitze. Rekordtemperaturen bringen die Menschen ins Schwitzen. Da hilft nur: viel Schatten, kalte Getränke und kalte Luft. Ventilatoren und Klimageräte versprechen Abkühlung – entsprechend hoch war in den vergangenen Tagen die Nachfrage in Elektronik- und Fachgeschäften in Stuttgart.