Rekordtemperaturen im Juni: Ventilatoren und Klimageräte fast überall in Stuttgart ausverkauft

Stuttgart ächzt wie das ganze Land unter der Hitze. Rekordtemperaturen bringen die Menschen ins Schwitzen. Da hilft nur: viel Schatten, kalte Getränke und kalte Luft. Ventilatoren und Klimageräte versprechen Abkühlung – entsprechend hoch war in den vergangenen Tagen die Nachfrage in Elektronik- und Fachgeschäften in Stuttgart.

In der Filiale der Baumarkt-Kette Bauhaus in Stuttgart-Möhringen seien Klimageräte bereits seit dem vergangenen Samstag ausverkauft. Dabei handelt es sich um mobile Geräte, die Luft ansaugen und herunterkühlen. Die warme Luft wird über einen Schlauch, meist aus dem Fenster, nach draußen geleitet. Ein Mitarbeiter sagt: „Wir haben sämtliche Ventilatoren und Kühlgeräte direkt am Eingang platziert, damit die Kunden sie sofort sehen.“

Seit Montag seien auch sämtliche Ventilatoren verkauft. „Wir hatten etwa 500 Stück auf Lager“, sagt der Mitarbeiter. Wann Nachschub komme, könne er derzeit nicht sagen.

„Im letzten Sommer waren Ventilatoren nie ausverkauft“

Ähnlich sieht es in den Obi-Filialen der Stadt aus. Auch dort seien schon seit Montag alle Ventilatoren ausverkauft, berichtet eine Mitarbeiterin. Die wenigen verbliebenen Klimageräte seien bereits reserviert. „Im Sommer vergangenen Jahres waren diese Geräte bei uns nie ausverkauft“, erinnert sie sich.

Beim Elektronikhändler Media Markt ist die Nachfrage nach Kühlgeräten ebenfalls hoch. „Uns erreichen aktuell viele Anfragen zu Klimageräten. Für längere Wartezeiten bitten wir um Entschuldigung“, heißt es in einer automatischen Ansage direkt nach dem Anruf.

Einige wenige mobile Klimageräte seien allerdings in der Filiale an der Königstraße noch verfügbar. Ventilatoren seien dagegen überall ausverkauft. Wer online bestellt, könne ein Gerät frühestens in der kommenden Woche abholen.

„Nur weil es mal fünf Tage heiß ist, drehen nicht alle durch“

Das Elektrofachgeschäft Klimalex in Filderstadt verkauft ebenfalls Ventilatoren und Klimageräte. „Wir sind auf den Sommer vorbereitet, unsere Lager sind groß“, sagt ein Mitarbeiter. Viele Menschen würden sich jedoch nicht rechtzeitig vorbereiten, sondern erst dann nach Abkühlung suchen, wenn es bereits heiß sei.

Er betont allerdings auch: „Nur weil es mal fünf Tage heiß ist, heißt das nicht, dass jetzt alle durchdrehen.“ Die Nachfrage nach hochwertigen Kühlgeräten steige vor allem dann, wenn die Hitze über einen längeren Zeitraum anhalte.

Hier sollen neue Ventilatoren bald geliefert werden

Derweil sollen die Temperaturen in den kommenden Tagen weiter steigen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Wochenende Temperaturen von bis zu 40 Grad. Erst am Sonntag soll sich eine kältere Wetterfront nähern und die Temperaturen im Laufe der kommenden Woche wieder auf unter 30 Grad sinken.

Dann sollen auch in den Obi-Filialen in Stuttgart wieder Ventilatoren erhältlich sein, wie ein Mitarbeiter mitteilt. Vermutlich nicht zu spät: Laut Deutschem Wetterdienst kommt die aktuelle Hitzewelle ungewöhnlich früh im Jahr. Längere Hitzeperioden treten normalerweise häufiger im Juli und August auf.