Die griechische Nationalhymne hat 158 Strophen. Im Vergleich zum Badnerlied ist das fast lächerlich. In Waldkirch soll das längste Volkslied der Welt jetzt erstmals am Stück gesungen werden.

Eberhard Wein 20.09.2024 - 10:46 Uhr

Der Kirchenchor aus Waltershofen ist dabei, genauso eine Schulklasse aus Offenburg, die Trachtengruppe Bleibach und 49 weitere Chöre, Cliquen und Kapellen aus dem äußersten Südwesten. Die Stadt Waldkirch feiert in diesem Jahr „225 Jahre Orgelbau“ und dazu steht am Samstag – 15 Uhr Ortszeit – ein ganz besonderes Ereignis bevor. Auf dem Marktplatz soll das komplette Badnerlied aufgeführt werden und zwar in einer Endlosschleife wie bei einer Drehorgel, die als Waldkircher Exportprodukt gilt.