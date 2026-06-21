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  6. Verkorkste Runde endet für den TV Echterdingen mit Dramatik-Happy-End

Relegationfinale zur Landesliga Verkorkste Runde endet für den TV Echterdingen mit Dramatik-Happy-End

Relegationfinale zur Landesliga: Verkorkste Runde endet für den TV Echterdingen mit Dramatik-Happy-End
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Der Jubel kannte beim TV Echterdingen nach dem entscheidende Elfmeter von Marc Mägerle keine Grenzen mehr. Foto: Günter.Bergmann

Der TV Echterdingen sichert sich den Klassenverbleib durch einen 7:5-Sieg nach Elfmeterschießen. Auf die Freude folgt der Paukenschlag: Zwei weitere Spieler gehen.

Reporter: Torsten Streib (tos)

Wie sagte es der Trainer Daniel Heisig nach der Partie treffend: „Wir waren schon in der Bezirksliga, und dann kam Figo.“ „Figo“, damit ist Filippe Cesareo gemeint, eigentlich Fachkraft in der zweiten Mannschaft des TV Echterdingen. Er hielt tief in der Nachspielzeit des Relegationsendspiels nach einem abgewehrten Eckball aus 18 Metern mit seinem schwächeren Fuß einfach mal drauf und wurde wenig später von seinen Mitspielern nahezu erdrückt. Es war in Dagersheim das 2:2 gegen den SV Ebersbach und rettete den Filder-Landesligisten auf den absolut letzten Drücker in die Verlängerung – der Schiedsrichter pfiff nämlich gar nicht mehr an.

 

Rund 40 Minuten und weitere Gefühlsachterbahnen später dann erneut eine Echterdinger Spielertraube. Dieses Mal war der Verteidiger Marc Mägerle der unterste Akteur im Haufen. Sein verwandelter Versuch bedeutete letztlich den 7:5-Sieg für die Kicker vom Sportpark Goldäcker nach Elfmeterschießen. Der Kommentar des entscheidenden Schützen, der die weitere Echterdinger Landesliga-Zugehörigkeit sicherte: „Ich hab’ im Training jeden reingemacht, somit war klar, dass ich auch den reinmache.“

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.fussball-verbandsliga-calcio-leinfelden-echterdingen-holt-angriffstoptalent-aus-der-landesliga.74981f2b-691c-4b73-b38e-1ef1d6e963e4.html

Was war das also für ein dramatisches Happy End einer völlig verkorksten Runde der Echterdinger mit gehörig internen Betriebsstörungen! Nach einer sportlichen Durststrecke mit dem Tiefpunkt vorletzter Platz war Valentin Haug Mitte Oktober vom Trainerposten zurückgetreten. Dessen Co Predrag Sarajlic übernahm interimsweise – mit zwischenzeitlicher Aussicht auf eine dauerhafte Beförderung. Er wurde jedoch lange ohne klares Bekenntnis hingehalten, um ihm das Amt dann doch nicht zu übertragen. Vielmehr schloss die sportliche Leitung für die kommende Runde bereits mit Roko Agatic vom Liga-Konkurrenten TSV Bernhausen einen Vertrag ab. Bis zum Ende der Saison und Agatics Einstieg oblag die Rettungsmission nun dem als Übergangslösung geholten Daniel Heisig.

Die Mission schien in der Rückrunde auf einem sicheren Weg, ehe die Verpflichtung gleich mehrerer Bernhausener Akteure über unsere Zeitung durchsickerte, die Mannschaft davon nicht informiert wurde, mit den Spielern des aktuellen Kaders zudem keine Vertragsverhandlungen geführt wurden. Das sorgte für viel Unmut, für Leistungsabfall auf dem Platz und die Frage, ob die Mannschaft überhaupt noch die Moral und den Willen aufbringen würde, den Klassenverbleib zu schaffen. Denn fast alle Akteure haben ihren Abgang verkündigt.

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Wie sich jedoch auch im entscheidenden Spiel zeigte: Sie wollten den Club nicht als Absteiger verlassen. Dementsprechend sagte auch Heisig nach erfolgreicher, dramatischer Rettungsmission: „Das war eine absolut geschlossene Vereinsleistung, was wir in den vergangenen zwei Wochen abgeliefert haben“. Er meinte nicht nur den bedingungslosen Einsatz der scheidenden Spieler, sondern auch die Hilfe aus der eigenen zweiten Mannschaft – für die es Hilfe zur Selbsthilfe war. Jene hätte bei einem „Erste-Abstieg“ aus der Bezirksliga zwangsabsteigen müssen. „Vor vier Wochen mischten zwei aus der Zweiten mit, in den vergangenen zwei Wochen war es nahezu die halbe Mannschaft. Sensationell, wie die Jungs uns geholfen haben“, sagt Heisig. Neben Cesareo traf noch Flon Ajvazi zum 3:2 in der Verlängerung (112.) – auch er war ursprünglich im Kader der Zweitvertretung gestanden. Zudem wurde deren Keeper Max Winkler kurz vor dem letzten Abpfiff als Elfmeterkiller eingewechselt und wehrte tatsächlich zwei Versuche der Ebersbacher ab. Und in Patrik Sapina überzeugte eine weitere Anleihe in der Verteidigung.

Überragender Akteur auf Echterdinger Seite war aber der in der Winterpause zurückgeholte Fußball-Rentner Michael Deutsche. Er erzielte nach 25 Minuten nach einem tollen Solo das 1:0 und bereitet das 3:2 stark vor. „Wenn es um was geht, bin ich immer da“, so der 34-Jährige, der aus seiner Sicht aber „immer was Verrücktes“ machen müsse. Das tat er beim Elfmeterschießen und chippte den Ball über das Gehäuse. Da aber der Kapitän Caglar Celiktas, der starke Steffen Schmidt, Ajvazi und Mägerle trafen, während Ebersbach sich zwei Fehlschüsse leistete, fiel Deutsches verrücktes Ding nicht ins Gewicht. Der Bezirksligist Ebersbach hatte zuvor alle seine drei Feld-Treffer durch Manuel Tamas (41.), Robin Steinborn (87.) und Felix Weisl (118.) nach Standardsituationen erzielt. Von der 88. Minute an spielte der Neckar/Fils-Club aber in Unterzahl. Robin Steinborn sah wegen Meckerns Gelb-Rot.

Der Jubel war nach dem Sieg groß, die Ernüchterung folgte beim TV Echterdingen indes auf dem Fuß. Der TSV Bernhausen gab die Verpflichtung von Wesley Acholonu – auch er spielte stark – und Matti Theobaldt bekannt. Mit diesen Perspektivspielern hatte der neue Coach Agatic eigentlich Großes vor.

TV Echterdingen:Duplys (120.+1 Winkler) – Sapina (91. Herderich), Mägerle, Heinrich – Schmidt – Kalchschmidt (73. Ajvazi), Oguz (87. Oguz), Deutsche, Dölker (70. Cesereo), Acholonu – Celiktas.SV Ebersbach: Brodbeck – Felix Roos (103. Miles), Santini, Radojevic (106. Brandner), Kqiraj – Ost, Grünewald (73. Kanarya) – Moritz Roos, Gilkman (79. Weisl), Buchele (79. Steinborn) – Tamas.

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