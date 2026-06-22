Relegationsfinale Dramatik am Siedepunkt – Fußballrunde endgültig aus
Die finalen Entscheidungen der Fußball-Saison 2025/26 sind gefallen. Ein nun Ex-Gegner des SV Fellbach schafft den Aufstieg in die Oberliga.
Die finalen Entscheidungen der Fußball-Saison 2025/26 sind gefallen. Ein nun Ex-Gegner des SV Fellbach schafft den Aufstieg in die Oberliga.
Aus, Schluss und vorbei – am vergangenen Wochenende fielen in der Relegations beziehungsweise den Aufstiegsspielen die letzten Entscheidungen der Fußball-Saison 2025/26.