Relegationsfinale: Dramatik am Siedepunkt – Fußballrunde endgültig aus

Aus, Schluss und vorbei – am vergangenen Wochenende fielen in der Relegations beziehungsweise den Aufstiegsspielen die letzten Entscheidungen der Fußball-Saison 2025/26.

Erst mächtig durchpusten und dann finaler Jubel beim FC Holzhausen. Der bisherige Gegner des SV Fellbach und Verbandsliga-Vizemeister hat sich in den Aufstiegsspielen gegen den SC Lahr nach einem Herzschlagfinale durchgesetzt und ist nach dem letztjährigen Scheitern dieses Mal in die Oberliga aufgestiegen. Das 1:1-Hinspielergebnis egalisierte Lars Czerwonak mit der allerletzten Aktion der Holzhausener tief in der Nachspielzeit. Im Elfmeterschießen hatte das Team aus dem Kreis Rottweil dann die besseren Nerven und gewann mit 7:6.

Fellbachs Gegner FC Rottenburg rettet sich

Derweil bleibt ein anderer Konkurrent dem SV Fellbach erhalten. Der FC Rottenburg machte den Klassenverbleib durch einen souveränen 5:0-Erfolg – es trafen Raphael Langer, Lukas Behr, René Hirschka, Leon Oeschger und Ali Hamdar – über den Vizemeister der Landesliga, Staffel 2, den TSV Köngen, perfekt.

Derweil hat der SV Allmersbach sein Ziel verwirklicht und ist durch einen 2:1-Sieg über den Vizemeister der Bezirksliga Franken, den FSV Schwaigern, nach drei Jahren Abstinenz wieder in die Landesliga, Staffel 1, aufgestiegen. Nach einem ausgeglichenen Spielverlauf besorgte Julius Böse in der 78. Minute den Siegtreffer für die Allmersbacher. Zuvor gelang Mario Greiner in der 45. Minute die Führung für den Neu-Landesligisten, die aber nur vier Minuten Bestand hatte – Christian Wacker glich aus, was aber letztlich zu wenig war für Schwaigern.

SV Steinbach neu in der Bezirksliga

Neu in der hiesigen Bezirksliga ist indes der SV Steinbach. Dieser hat den TSV Michelfeld, der bereits nach 15 Minuten in Unterzahl war, durch einen 3:0-Erfolg eine Etage tiefer befördert. Der Sieg durch Tore von Talha Ünal per Strafstoß, Kevin Holstein und Arbenit Kryeziu stand bereits zur Pause fest.

Derweil sicherte sich im Relegationsfinale zur Kreisliga A, Staffel 1 Anagennisis Schorndorf durch einen 6:3-Sieg über die Landesliga-Reserve der SG Weinstadt den Klassenverbleib. Unter anderem schnürte Theodoros Tsilimantos, der mit 26 Treffern in der regulären Runde zweitbester Ligenschütze war, den Doppelpack. Ebenfalls den Abstieg aus der A-2-Liga konnte die SGM SKG Erbstetten/TSG Backnang II durch einen souveränen 8:0-Erfolg über den SV Spiegelberg vermeiden. Bester SGM-Schütze war Ibrahim Iseni mit drei Toren.