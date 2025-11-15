Kreuz, Stern und Kugel – unter diesen Zeichen steht das 20. Jahrestreffen der „Christen bei Daimler und Benz“ in Weinstadt-Beutelsbach. Die Kugel wird als Symbol an diesem Samstag neu hinzukommen – dank Yemisi Ogunleye. Die 27-Jährige schrieb im vergangenen Jahr Sportgeschichte, als sie bei den Olympischen Spielen in Paris überraschend die Goldmedaille gewann. Mit genau 20 Metern – und das auch noch im letzten Versuch, dem ein Gebet im Ring vorausgegangen war. Auch danach begeistert Yemisi Ogunleye in Interviews das Publikum – mit einer ungefilterten Lebensfreude, die sich manchmal auch durch spontane Gospel-Einlagen Bahn bricht.

Mitreißendes Glaubensbekenntnis Diese mitreißende Form des Glaubensbekenntnisses macht Yemisi Ogunleye zum idealen Gast von so ziemlich jeder christlichen Veranstaltung. Das dachte sich auch Helmut Keller, der Gründer von „Christen bei Daimler und Benz“, dem es gelang, Yemisi Ogunleye für das sogenannte „Christentreffen unterm Stern“ zu gewinnen (Beginn 17.30 Uhr). Dort wird die Olympiasiegerin von Keller interviewt, zu dessen Plan es auch gehört, die Tochter deutsch-nigerianischer Eltern zu einer Gesangseinlage zu bewegen.

Netzwerk-Gründer Helmut Keller Foto: sto

Auf großes Interesse dürfte im Anschluss auch der Hauptbeitrag von Thomas Alexander Baader stoßen. Der Vortrag des Bosch-Managers trägt den Titel „Zwischen Vorstandsetage und Gebetskreis – eine persönliche Reise zurück zum Glauben“. Dabei rückt eine Familientragödie in den Fokus, nachdem Thomas Baader vor Jahren seine Frau und das ungeborene Kind verloren hatte.

500 Besucherinnen und Besucher erwarten die Veranstalter im Christus-Zentrum von Weinstadt-Beutelsbach im Rems-Murr-Kreis. Dazu kommen rund 400 weitere Personen, die an den Mercedes-Benz- und Daimler-Truck-Standorten weltweit die Einladung per Livestream annehmen werden. Mittlerweile sind es mehr als 50 Gebetskreise und rund 1600 Christen, die unter dem Stern miteinander vernetzt sind. Neu dabei sind Gruppen in Fort Mill (US-Bundesstaat South Carolina) und in Tokio. In der Entstehung befinden sich außerdem Gemeinschaften in der Schweiz (Winterthur) und im südafrikanischen Centurion.