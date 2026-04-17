Rems-Murr-Kreis Ebenbürtiges Trio: Spannender Dreikampf um den Chefsessel in Remshalden
Bürgermeisterwahl im Remstal: Der amtierende Rathauschef Reinhard Molt hat Konkurrenz von zwei durchaus respektablen Kandidaten.
Bürgermeisterwahl im Remstal: Der amtierende Rathauschef Reinhard Molt hat Konkurrenz von zwei durchaus respektablen Kandidaten.
Wenn bei einer offiziellen Kandidatenvorstellung in einer Gemeinde mit rund 15 000 Einwohnern die lokale Festhalle mit 700 Sitzplätzen nicht mehr ausreicht und zahlreiche Interessenten wegen drohender Überfüllung wieder weggeschickt werden müssen – dann spricht dies dafür, dass der Wahlausgang durchaus spannend werden könnte. So wie an diesem Sonntag, 19. April, in Remshalden (Rems-Murr-Kreis).